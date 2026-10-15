أصوات من المحاجر.. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات حول سماع سكان مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد صوت انفجار قوي أدى لاهتزاز بعض العقارات.

تفاصيل الواقعة

وذكرت المنشورات أن السكان في مناطق مختلفة بمدينة 6 أكتوبر سمعت صوت الانفجار وشعرت به مثال سكان دجلة بالمز وغرب المطار وحدائق أكتوبر و زهراء أكتوبر الجديدة وأيضا مدينة الشيخ زايد، واختلفت التعليقات بين ما اذا كان الأمر تفجير في المحاجر كما اعتادوا في تلك المناطق وبين البعض الذين اعتقدوا انه زلزال لاهتزاز العقارات من شدة الصوت.

من جانبها ذكرت غرفة عمليات أكتوبر عدم تلقيها أية بلاغات بحدوث انفجارات وكشفت مصادر أمنية أن الأمر ناتج عن أعمال تفجير وتكسير للصخور بالديناميت داخل المحاجر الجبلية في الظهير الصحراوي والمناطق المجاورة لأغراض التوسعات العمرانية وتمهيد الطرق.