ضبط منتحلي صفة موظفين بمحافظة الجيزة للنصب على أصحاب المحلات في الهرم

نجح اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، بالتنسيق والتعاون الكامل مع مباحث الهرم، في إيقاع وإحكام السيطرة على عنصرين توجها لنصب شباك احتيالهما على المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بنطاق حي الهرم، من خلال انتحال صفة موظفين تابعين لمحافظة الجيزة.

جاءت عملية القبض على إثر ورود بلاغات ومعلومات تفيد بقيام شخصين باستغلال صفات وهمية ومحاولة ابتزاز وابتداع مخالفات وهمية لأصحاب الأنشطة التجارية والمحلات بالمجال العام بنطاق الحي ومحاضر وهمية للبيئة وغيرها مقابل مبالغ مادية.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم بقيادة اللواء أحمد ثابت، وبالتنسيق المحكم مع قسم مباحث الهرم، وتم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتشبه بهما متلبسين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

من جانبه، أشاد عدد من المواطنين وأصحاب المحلات بيقظة أجهزة الحي والأجهزة الأمنية وسرعة تحركهم لردع أي محاولات للخروج عن القانون أو استغلال اسم محافظة الجيزة في أعمال غير مشروعة، مشددين على أهمية التأكد من هويات أي أشخاص يدعون صفتهم الرسمية عبر إبراز كارنيهات العمل المعتمدة.