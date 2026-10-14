تمهيدا لاستغلال المكان.. إنهاء تكدس المركبات بساحات التحفظ في الجيزة

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة والمستشار ياسر حسين، رئيس الاستئناف مدير النيابات ورئيس اللجنة المشكلة، اليوم، زيارة ميدانية إلى ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة الدقي، الكائنة أمام جامعة القاهرة، وتتمتع بموقع حيوي واستراتيجي، بما عزز من أهمية سرعة إخلائها وإعادة توظيفها في الأغراض المخصصة لها.

وذلك في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بإنهاء ظاهرة تكدس المركبات بساحات التحفظ، والتصرف فيها وفقًا لصحيح القانون، وتسليم الأراضي المشغولة بتلك المركبات إلى الدولة، وحرصًا على سرعة إنجاز الأعمال وإخلاء ساحات التحفظ وتسليمها إلى جهات الولاية، وفي ضوء التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المبيعات الحكومية.

و تفقد محافظ الجيزة ورئيس اللجنة، الساحة بعد اخلائها من المركبات ، وتسلم الدكتور محافظ الجيزة، الأرض بعد اخلائها من المركبات، تمهيدا لإعادة الاستفادة منها لصالح الدولة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الحيزة، أن المحافظة حريصة على تنفيذ التكليفات الرئاسية، وتسريع وتيرة العمل لإخلاء ساحات التحفظ من المركبات، بالتنسيق الكامل مع النيابة وكافة الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال الإخلاء والتسليم، بما يضمن إنجاز المستهدفات في أسرع وقت ممكن.

وقال المحافظ: "نعمل بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية على سرعة إنهاء أعمال إخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى الدولة، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وبما يضمن الاستفادة المثلى من الأصول والأراضي التابعة للدولة وإعادة توظيفها في الأغراض المخصصة لها، مع الالتزام الكامل بصحيح القانون، وسرعة إنجاز إجراءات تسليم المركبات إلى مستحقيها أو الجهات المختصة وفقًا للقرارات الصادرة بشأنها."

ومن جانبه، أشاد المستشار النائب العام بما يبذله محافظ الجيزة من جهود مخلصة وتعاون فاعل في تنفيذ التكليف الرئاسي، مثمنًا ما تبديه المحافظة من حرص على دعم جهود النيابة العامة، والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية، بما أسهم في تذليل العقبات ودفع وتيرة العمل، تمهيدًا لاستكمال أعمال إخلاء باقي الساحات وتسليم الأرض إلى الدولة وإعادة توظيفها والاستفادة منها على النحو الذي يحقق الصالح العام.

وشهدت الزيارة حضور الدكتور محمد نور السكرتير العام المحافظة، والمستشار أحمد يسري عمر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، مدير ادارة المضبوطات، والمستشار احمد سعد، المحامي العام لنيابة شمال الجيزة إلى جانب عدد من أعضاء النيابة العامة ومسؤولي الجهات المعنية.

وخلال الزيارة، جرى التأكيد على تضافر كافة الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه أعمال الإخلاء والتسليم، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال، تمهيدًا لتسليم الأرض بعد إخلائها إلى الدولة، وإعادة توظيفها والاستفادة منها في الأغراض المخصصة لها، بما يحقق الصالح العام.