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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بسرعة فحص شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعي مع المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم والوقوف على التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفعّالة لها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى، ووجّه الجهات المختصة بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، من بينها شكوى إحدى المواطنات بشأن تضررها من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر للأدوار المخالفة بالعقار الكائن عند تقاطع شارعي السوهاجي ومحمد القطش بمنطقة منشية البكاري.

ووجّه المحافظ حي الهرم بالتنبيه على مالك العقار بضرورة توفيق أوضاعه وفقًا للقانون وفي حال عدم الالتزام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة الصادر للأدوار المخالفة مع عدم توصيل المرافق إلى العقار لحين توفيق أوضاعه.

كما بحث المحافظ شكوى إحدى المواطنات بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية، بشأن تضررها من قيام أحد جيرانها بمخالفة الترخيص الصادر له والتعدي على جزء من أرضها.

وكلّف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بفحص الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات بالعقار الجاري إنشاؤه بالمخالفة للترخيص والرسومات الهندسية المعتمدة.

وشهد اللقاء أيضًا بحث عدد من شكاوى المواطنين بمدينتي منشأة القناطر وكرداسة، حيث وجّه المحافظ الجهات المختصة بفحصها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة سرعة فحص شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، ومتابعة تنفيذ الحلول بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة لقاء المواطنين

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