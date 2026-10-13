اتحضر للأخضر.. التوسع في زراعة النباتات والأشجار لتحسين المظهر الحضاري في الجيزة

تواصل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تنفيذ خطة للتوسع في أعمال التشجير والتجميل، وفق أسس علمية مدروسة، بما يضمن اختيار أنواع النباتات والأشجار الملائمة لطبيعة الشوارع والمحاور والميادين، والقادرة على تحمل الظروف المناخية، وتحقيق أكبر قدر من الفوائد البيئية والجمالية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، للهيئة العامة للنظافة والتجميل، بشأن التوسع في زراعة النباتات والأشجار ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بمحافظة الجيزة.

ووجه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بوضع آلية واضحة لتنفيذ أعمال الزراعة، إلى جانب تنظيم أعمال الصيانة والري الدوري للنباتات والأشجار، بما يسهم في الحفاظ عليها وضمان استدامتها، وتحقيق أقصى استفادة من أعمال التشجير والتجميل.

ومن جانبها، أكدت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أن مبادرة «اتحضر للأخضر» بالجيزة شهدت تنفيذ أعمال زراعة أحواض الزهور بشارع العامل الأول بحي إمبابة، حيث قام المهندس حازم شحاتة، مدير حدائق إمبابة، بتنفيذ أعمال زراعة الأحواض بالنباتات والشجيرات، في إطار خطة الهيئة لزيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر العام بالشوارع.

وتأتي هذه الأعمال ضمن جهود الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة لتعزيز المسطحات الخضراء، والارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.