محافظ الجيزة يتابع مشروعات الصرف الصحي وتجديد الخطوط المتهالكة بشوارع بولاق الدكرور

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بنطاق حي بولاق الدكرور للوقوف على نسب الإنجاز ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.

وشملت جولة المحافظ متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع كفر طهرمس والعمدة والمصرف والملكة والثلاثيني، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأعلى المعايير الفنية لضمان جودة الأعمال وسلامتها وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من قدرة التربة على تحمل الأحمال المرورية المتوقعة على تلك الطرق .

كما شدد المحافظ على ضرورة مراعاة حركة المارة خاصة المترددين على المدارس والمنشآت الخدمية ودور العبادة وضمان سلامتهم وعدم إعاقة الحركة المرورية بمحيطها.

كما شملت الجولة متابعة مشروع الصرف الصحي ببولاق الدكرور، الذي يستهدف تحسين خدمات الصرف الصحي وتجديد الخطوط المتهالكة بشوارع المصرف وناهيا وزنين و٦ أكتوبر والنجوم، موجهًا رئيس الحي بسرعة رفع نواتج الأعمال وتجريد الأتربة ومنع تراكم المخلفات، تفاديًا لحدوث أي تكدسات مرورية.

وتابع المحافظ جانبًا من جهود أجهزة حي بولاق الدكرور في إزالة الإشغالات ومنع التعديات بشوارع أبو زيد وأحمد إبراهيم و٦ أكتوبر، موجهًا رئيس الحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تعديات على الشوارع والأرصفة.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة حالة النظافة بشارع ناهيا الذي شهد طفرة تنموية شاملة لتحسين الحركة المرورية به مشددًا على رئيس حي بولاق الدكرور ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق لتنفيذ المتابعة الدورية للطريق والحفاظ على أعمال الرصف والتطوير، ورفع القمامة والمخلفات بصفة دورية، ومنع الإشغالات وتعديات الباعة بصورة كاملة.

كما وجه المحافظ بسرعة تصفية إحدى نقاط تراكم مخلفات أعمال التطوير عند تقاطع شارع ناهيا مع ترعة الزمر أسفل محور كمال عامر، مع تكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لتحقيق السيولة المرورية بمحيط سلم وكوبري ناهيا، لحين الانتهاء من أعمال التخطيط المروري والتطوير المقررة لتحسين حركة المارة والمركبات.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى مقترحات عدد من المواطنين وشكاواهم موجهًا بدراسة المقترحات المقدمة وسرعة البت فيها والعمل على معالجة الشكاوى والرد عليها بصورة فورية.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير العام للمحافظة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب والنائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ وطه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور وأحمد ثابت رئيس حي الهرم ومحمد الضبعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.