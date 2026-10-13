نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا مشروعات الصرف الصحي بقرى منشأة القناطر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بقرى أبو غالب ووردان ونكلا وكفر حجازي والرهاوي والجلاتمة بمركز ومدينة منشأة القناطر لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها والوقوف على نسب الإنجاز على أرض الواقع، وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

واستهل نائب محافظ الجيزة، جولته بمتابعة استئناف الأعمال بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية وردان ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بوردان ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الرهاوي مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال ورفع معدلات التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات.

واختتم نائب المحافظ جولته بمتابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدينة منشأة القناطر، حيث تابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة مركز الشباب بالجلاتمة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية سلامة حماد، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، وصابر معوض، المشرف على مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولو شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والشركات المنفذة للأعمال.