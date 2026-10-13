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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزة.. التوسع في خدمات الرعاية الطبية المجانية بالمناطق الأكثر احتياجا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على الالتقاء باللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة نجلاء عبد المنعم ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات المشاركة في فعاليات القافلة الطبية المجانية المقرر انطلاق أعمالها اليوم الثلاثاء وذلك قبل توجههم إلى مقر انعقاد الفعاليات بوحدة طب أسرة غرب المطار بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال اللقاء أشاد محافظ الجيزة بجهود اللجنة التي تعمل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لاستغاثاتهم والتعامل مع الحالات العاجلة والحرجة .

مكلفًا نائب المحافظ بالتنسيق مع وفد اللجنة لحصر احتياجات المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا والعمل على سرعة توفير الخدمات الطبية المتاحة من خلال اللجنة والجمعيات المشاركة بما يتيح لأهالي المحافظة الاستفادة منها.

كما ناقش المحافظ مع الحضور سبل التوسع في تقديم خدمات القوافل الطبية لتشمل المناطق الأكثر احتياجًا بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة وعلى رأسها أوسيم وكرداسة والعياط والحوامدية والبدرشين وأبو النمرس والصف وأطفيح حيث تم الاتفاق على تنظيم القوافل على مدار ٦ أيام عمل، بواقع يومين لكل منطقة، كمرحلة أولى، وفقًا للاحتياجات الفعلية.

من جانبها، أعربت الدكتورة نجلاء عبد المنعم عن شكرها لمحافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال وحرصه على تقديم أوجه الدعم اللازمة لتيسير عمل اللجنة والقوافل التابعة لها مشيرة إلى أن قافلة غرب المطار ستقدم الخدمات الطبية وتصرف العلاج للمواطنين بالمجان على مدار يومين، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من فعالياتها.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والدكتورة نعمات ميسرة عضو مجلس إدارة جمعية ضي الخير للأعمال الإنسانية، والدكتور محمد مصطفى منسق عام القوافل الطبية والمجتمع المدني برئاسة مجلس الوزراء .

محافظ الجيزة محافظة الجيزة قافلة طبية

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