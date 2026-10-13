محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ٥٦٢ موظفًا بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى إلى المستويات الوظيفية الأعلى، حيث شملت ترقية ٥٦٢ موظفًا اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٢٦، من الذين أتموا حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ المدد البينية المحددة للترقية وفقًا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٦.

وتضمنت الحركة ترقية ٣٦٦ موظفًا بالمجموعات النوعية للوظائف الهندسية والإحصاء والحاسبات الإلكترونية والزراعة والعلوم والقانون والأمن والاقتصاد والتمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية، إلى جانب المجموعات النوعية للوظائف الفنية والكتابية، كما شملت ترقية ١٩٦ موظفًا بالمجموعات النوعية للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة، بالإضافة إلى منح حافز لـ٣٢٩ موظفًا من المستحقين.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على الارتقاء بمستوى أداء العاملين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في تحسين كفاءة الجهاز الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشددًا على ضرورة بذل العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات أقصى جهد ممكن، والالتزام بأداء المهام والتكليفات الموكلة إليهم بكفاءة، والتفاني في العمل بما يحقق الصالح العام.

من جانبها، تولت إدارة الترقيات بالإدارة العامة للموارد البشرية إعداد كشوف المستحقين على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن، ومراجعتها تمهيدًا لإصدار قرارات الترقية اللازمة.