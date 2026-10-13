محافظ الجيزة يتابع المشروعات الخدمية والتطوير ببولاق الدكرور لرفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بالخدمات

يجري الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الجارية في حي بولاق الدكرور، في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة بالحي.

بدأت جولة المحافظ بتفقد ميداني لأعمال الرصف وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية في بولاق الدكرور كشوارع العمدة وطريق كفرطهرمس وشارع المصرف؛ حيث اطلع على نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ الحالية في الشوارع المستهدفة بالخطة الاستثمارية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، خلال الجولة، أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الرصف وتطوير شبكات المرافق، مشدداً على ضرورة إزالة كافة التعديات وإشغالات الطريق التي تعوق حركة المرور أو تؤخر معدلات العمل، لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

وتشمل جولة محافظ الجيزة المرور على عدد من المنشآت والمشروعات الخدمية بالحي، للوقوف على مدى انتظام العمل بها وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة، الأجهزة التنفيذية وحي بولاق الدكرور بالتواجد الميداني المستمر، والتفاعل الفوري مع شكاوى ومطالب المواطنين، والعمل على حلها بشكل عاجل.