رفع 1500 طن مخلفات من أسفل دائري الهرم واللبيني فيصل في الجيزة

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة نحو 1500 طن من مخلفات الرتش اسفل دائري الهرم واللبيني فيصل حي الهرم وذلك ضمن جهود المحافظة للتعامل الفوري مع تجمعات الرتش وتحسين المظهر العام بالطرق والانفاق.

وجاءت أعمال رفع المخلفات تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، حيث وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بسرعة التعامل مع تراكمات الرتش ورفعها ووجه محمد زكي مدير عام الهيئة بالدفع بعدد لودر وعدد 10 سيارات نقل كبيرة لسرعه رفع المخلفات أسفل دائري الهرم، وأسفر ذلك عن إزالتها وتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بالمكان وفتح الطريق للسيارات.

كما وجه وليد كشيك نائب رئيس الهيئة بالدفع بفرقه الغسيل ومعهم السيارة النافوري وعمال النظافة وذلك لأعمال النظافة بشارع اللبيني فيصل حي الهرم وتأتي الأعمال ضمن خطة المحافظة للقضاء على مخلفات الرتش وتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالطرق والشوارع والانفاق بنطاق احياء الجيزة.