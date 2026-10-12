قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: «الجبهة الوطنية» توافق على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان ترسيخًا للعدالة والمساواة
بعد جولته الآسيوية.. الرئيس السيسي يتحدث عن مكانة مصر والتحديات الاقتصادية
أبو العينين: موافقة برلمانية الجبهة الوطنية على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان تجسيد لرؤية الرئيس السيسي في إعلاء العدالة والمساواة
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات تنمية عمرانية جديدة
مستشار وزير الدفاع اليمني: الهجمات الحوثية على مطار الرياض عمل إرهابي جبان
صندوق النقد: استثمارات الذكاء الاصطناعي تدعم نمو الاقتصاد العالمي بـ3% وتحقق مكاسب كبيرة لآسيا
استقرار سعر الدولار في منتصف التعاملات اليوم
رئيس سنغافورة يحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على فرص توظيف الخريجين الجدد
الذهب يرتفع قرب 4200 دولار للأوقية وسط آمال هدنة الطاقة ومخاوف التضخم
أبو العينين يعلن موافقة برلمانية «الجبهة الوطنية» على حذف المادة 25 من قانون جامعة كيان: العدالة وتكافؤ الفرص أساس التشريع
صحة غزة: 5 شهداء خلال الـ 24 ساعة الماضية
عدى الـ 7000.. سعر الذهب يرتفع اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 1500 طن مخلفات من أسفل دائري الهرم واللبيني فيصل في الجيزة

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة نحو 1500 طن من مخلفات الرتش اسفل دائري الهرم واللبيني فيصل حي الهرم وذلك ضمن جهود المحافظة للتعامل الفوري مع تجمعات الرتش وتحسين المظهر العام بالطرق والانفاق.

وجاءت أعمال رفع المخلفات تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، حيث وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بسرعة التعامل مع تراكمات الرتش ورفعها ووجه محمد زكي مدير عام الهيئة بالدفع بعدد لودر وعدد 10 سيارات نقل كبيرة لسرعه رفع المخلفات أسفل دائري الهرم، وأسفر ذلك عن إزالتها وتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بالمكان وفتح الطريق للسيارات.

كما وجه وليد كشيك نائب رئيس الهيئة بالدفع بفرقه الغسيل ومعهم السيارة النافوري وعمال النظافة وذلك لأعمال النظافة بشارع اللبيني فيصل حي الهرم وتأتي الأعمال ضمن خطة المحافظة للقضاء على مخلفات الرتش وتحسين الرؤية البصرية والجمالية بالطرق والشوارع والانفاق بنطاق احياء الجيزة.

محافظة الجيزة حي الهرم رفع مخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة في المنزل منفردا

ما حكم الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس في البيت؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول

حالة الطقس

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

الأهلي والزمالك

لجنة الحكام: هدف الأهلي الأول صحيح.. والزمالك لا يستحق ركلة جزاء

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

موعد شهر رمضان 2027 وإمساكية الصلاة والسحور والإفطار

الزمالك

حكم سويسري شهير يفاجئ جماهير الزمالك بشأن ركلة جزاء شيكو بانزا أمام الأهلي

ترشيحاتنا

مستشارة شيخ الأزهر للوافدين

مستشارة شيخ الأزهر للوافدين: خريجو الأزهر هم سفراء للعلم والاعتدال

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية

وكيل قطاع المعاهد الأزهرية: الأزهر منارة علمية عالمية امتدت لأكثر من ألف عام

الدكتورة نهلة الصعيدي

نهلة الصعيدي: رعاية الطلاب الوافدين مسئولية تتجاوز التعليم إلى دعم الاستقرار وتذليل الصعوبات

بالصور

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟
ارتفاع ضغط الدم قد يهدد القلب دون أعراض.. لماذا يُنصح بقياسه بانتظام؟

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية.. تعرف على فوائده للقلب وللشرايين

الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين
الرمان ليس مجرد فاكهة شتوية..تعرف على فوائده للقلب وللشراين

الفراخ رفعت والبانيه يصل230 ..أسعار الدواجن اليوم الإثنين

اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين
اسعار الدواجن اليوم الاثنين

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر
الكبد الدهني قد يتطور دون أعراض واضحة.. علامات تستدعي الانتباه وطرق تقليل المخاطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد