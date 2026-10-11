الجيزة: رفع الإشغالات بمحيط المدارس ومراجعة أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة استعدادًا لموسم الأمطار

وجه محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري رؤساء الأحياء بتكثيف المتابعة الميدانية للطرق والشوارع، ورفع التعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية والاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة محيط المدارس؛ بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب وذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الأحد، أحياء جنوب الجيزة والطالبية والهرم؛ لمتابعة انتظام أعمال النظافة ومستوى الإشغالات والسيولة المرورية، وللوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أوجه القصور والعمل على تلافيها.

ورصد المحافظ عددًا من نقاط تجمع القمامة وفرز المخلفات بشوارع شارل ديجول ومراد والبحر الأعظم بنطاق حي جنوب الجيزة، مشددًا على سرعة إزالة تلك التجمعات والتعامل الفوري مع نقاط فرز المخلفات، مع تكثيف المتابعة لمنع تكرارها.

ووجه بغلق مقهى مخالف بمحيط محطة قطار الجيزة وآخر بشارع العروبة بنطاق حي الطالبية لتعديهما على الرصيف وإعاقة حركة المارة، موجهًا بتكثيف الحملات الرقابية لمنع الإشغالات بشارع صلاح سالم وتحقيق الانضباط بالشارع.

وخلال مروره بمحوري اللبيني وأسفل محور عمرو بن العاص وشارع ترسا ومدخل طريق الإخلاص بنطاق أحياء الهرم والطالبية، كلف رؤساء الأحياء بسرعة رفع نقاط فرز المخلفات والتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتقليل الفترات الزمنية بين ورديات النظافة؛ بما يسهم في منع تراكم القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري بالشوارع.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدوري مع مسئولي شركة الكهرباء لمراجعة أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة بمختلف القطاعات والتأكد من تأمينها، ومعالجة أية كابلات مكشوفة فور رصدها تفاديًا لوقوع حوادث الصعق الكهربائي خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وموسم الأمطار حفاظًا على سلامة المواطنين.