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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الجيزة.. حملات على مخازن الفرز والخردة بأوسيم والطالبية| صور

حملات
حملات
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة تنفيذ حملات مكبرة بنطاق مركز أوسيم وحي الطالبية للتصدي لمخازن الفرز والخردة والأنشطة المخالفة، وذلك في إطار جهود المحافظة لرفع المخلفات والقضاء على مصادر الخطورة وتحسين مستوى البيئة بالمناطق السكنية.

وفي مركز ومدينة أوسيم، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة بشوارع الأربعين والمسابك وحرم الطريق الدائري وطريق الحفرية، لرفع النباشين وإزالة تراكمات المخلفات، حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٢ جمالون يُستخدمان في أعمال الفرز بشارع الأربعين بمنطقة بشتيل، إلى جانب إزالة عدد ٧ عشش تُستخدم في أعمال الفرز بشارع الأربعين وشارع المسابك بحرم الطريق الدائري ببشتيل، مع رفع كميات من تراكمات المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


كما نفذ حي الطالبية حملة صباحية مكبرة على مخازن الفرز والخردة، أسفرت عن مصادرة العديد من المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها.


ووجه محافظ الجيزة باستمرار تكثيف الحملات الرقابية على مخازن الفرز والخردة والأنشطة المخالفة بالتنسيق بين الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية مع سرعة إزالة أسباب الخطورة ورفع المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على سلامة المواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري والبيئي للمناطق السكنية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع اشغالات

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