نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال استكمال توسعة ورصف طريق المنصورية بأبو النمرس لمواجهة التكدسات المرورية

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع استكمال توسعة ورصف طريق المنصورية بدءًا من نهاية الرصف الحالي باتجاه طريق جسر المريوطية، والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة، لفتح محاور مرورية جديدة تربط طريق المنصورية بمحور المريوطية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية والسياحية.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لكافة المشروعات بنطاق مراكز ومدن المحافظة لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن لخدمة الأهالي .

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن مشروع رصف وتطوير طريق المنصورية يمثل أهمية حيوية، حيث يسهم في فتح محاور مرورية جديدة وتيسير الحركة المرورية والسياحية وفك الاختناقات ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

ومن ناحية أخرى تابع الشهابي، أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي بقرية بني يوسف، تمهيدًا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية خلال الفترة المقبلة.

ووجّه النائب بتكثيف الأعمال واستكمال الشبكات الفرعية للصرف الصحي بالقرية، وفقًا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، محمود شنب، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وهشام حمدي مجاهد، مدير مديرية الطرق، ومحمد حسين، مدير عام الصرف الصحي بأبو النمرس والحوامدية بشركة مياه الجيزة، ومسؤولو الشركات المنفذة للأعمال.