محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بالطالبية لمتابعة طلبات المواطنين وتسريع إنجازها

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة المركز التكنولوجي بحي الطالبية لمراجعة موقف طلبات المواطنين والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقًا للقواعد المنظمة، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة راجع المحافظ عددًا من الملفات المقدمة بالمركز وناقش مع المسؤولين المختصين الموقف الحالي للطلبات وآليات التعامل معها موجهًا بسرعة الانتهاء من الإجراءات المطلوبة وعدم السماح بتأخر المعاملات دون مبرر مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.

كما حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز للتعرف على مطالبهم والمعوقات التي تواجههم، ووجّه المسؤولين المعنيين بفحص الحالات التي عرضها المواطنون وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والعمل على تلبية مطالبهم في إطار القوانين واللوائح المنظمة.

ووجّه محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات إنجاز الطلبات بالمركز التكنولوجي،

والعمل على تذليل العقبات الإدارية التي قد تواجه المواطنين وضمان سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات المقدمة، مع متابعة الإجراءات المتخذة بشأنها حتى الانتهاء منها.