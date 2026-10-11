قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة لضبط أسعار المستشفيات الخاصة ووقف المغالاة في فواتير العلاج
تعاون اقتصادي ودفاعي وتعليمي.. مصر وإندونيسيا تعززان الشراكة الاستراتيجية
حضور بارز لمسؤولي اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر في قمة الأهلي والزمالك رقم 133
الرئيس السيسي في منشور على صفحته: نعتز بالروابط التاريخية مع إندونيسيا ونتطلع للشراكة بما يحقق طموحات الشعبين
كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل القمة 133.. ماذا فعل عموتة لتجهيز لاعبيه لمواجهة الزمالك؟
رشوة وإساءة الأمانة.. نتنياهو يعود إلى المحكمة مجددا في قضايا فساد تقوده للسجن
ننشر نص البيان المشترك لقمة مصر وإندونيسيا في جاكرتا
القبض على 10 أشخاص متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة
الرئيس السيسي من إندونيسيا: استهداف 5 مليارات دولار تبادلاً تجارياً بحلول 2030.. والنيل مسألة وجود لا تهاون فيها
أزمة صحية تضرب هجوم الزمالك قبل القمة أمام الأهلي.. موقف عدي الدباغ يحسمه الجهاز الطبي
رئيس إندونيسيا يرحب بإدراج اللغة الإندونيسية ضمن برامج كلية اللغات والترجمة بالأزهر
خلافات على الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة التعدي على شخص بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع النظافة والإشغالات والسيولة المرورية بأحياء جنوب والهرم والطالبية

رفع الاسغالات بمحيط المدارس
رفع الاسغالات بمحيط المدارس
أحمد زهران

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على متابعة انتظام أعمال النظافة ومستوى الإشغالات والسيولة المرورية وذلك خلال جولة تفقدية أجراها صباح اليوم الأحد للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أوجه القصور والعمل على تلافيها.

وشملت جولة المحافظ أحياء جنوب الجيزة والطالبية والهرم حيث رصد عددًا من نقاط تجمع القمامة وفرز المخلفات بشوارع شارل ديجول ومراد والبحر الأعظم بنطاق حي جنوب الجيزة، مشددًا على سرعة إزالة تلك التجمعات والتعامل الفوري مع نقاط فرز المخلفات، مع تكثيف المتابعة لمنع تكرارها.

ووجّه المحافظ بغلق مقهى مخالف بمحيط محطة قطار الجيزة وآخر بشارع العروبة بنطاق حي الطالبية لتعديهما على الرصيف وإعاقة حركة المارة كما وجّه بتكثيف الحملات الرقابية لمنع الإشغالات بشارع صلاح سالم وتحقيق الانضباط بالشارع.

وخلال مروره بمحوري اللبيني وأسفل محور عمرو بن العاص وشارع ترسا ومدخل طريق الاخلاص بنطاق أحياء الهرم والطالبية
كلّف المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة رفع نقاط فرز المخلفات والتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتقليل الفترات الزمنية بين ورديات النظافة بما يسهم في منع تراكم القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري بالشوارع.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف المتابعة الميدانية للطرق والشوارع، ورفع التعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية والاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة محيط المدارس، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدوري مع مسؤولي شركة الكهرباء لمراجعة أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة بمختلف القطاعات والتأكد من تأمينها ومعالجة أي كابلات مكشوفة فور رصدها تفاديًا لوقوع حوادث الصعق الكهربائي خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وموسم الأمطار حفاظًا على سلامة المواطنين.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة رفع مخلفات رفع اشغالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

مطار الملك خالد

بينهم مصريون.. هيئة الطيران السعودي تعلن جنسيات ضحايا استهداف مطار الملك خالد بالرياض

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

عزاء نصر ابراهيم

إعلامي: عزاء نصر إبراهيم «رسالة مهمة» للكرة المصرية.. والمنافسة تنتهي داخل الملعب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي

الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يؤكدان التزامهما بتعميق التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي

بيراميدز

ناقد رياضي: بيراميدز ينافس بقوة على الدوري والأهلي يواجه ضغطًا أكبر قبل القمة

مباراة القمة

ناقد رياضي: غيابات الأهلي في الدفاع قد تمنح الزمالك فرصة لاستغلال نقاط ضعفه في القمة

بالصور

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد