محافظ الجيزة يتابع النظافة والإشغالات والسيولة المرورية بأحياء جنوب والهرم والطالبية

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على متابعة انتظام أعمال النظافة ومستوى الإشغالات والسيولة المرورية وذلك خلال جولة تفقدية أجراها صباح اليوم الأحد للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أوجه القصور والعمل على تلافيها.

وشملت جولة المحافظ أحياء جنوب الجيزة والطالبية والهرم حيث رصد عددًا من نقاط تجمع القمامة وفرز المخلفات بشوارع شارل ديجول ومراد والبحر الأعظم بنطاق حي جنوب الجيزة، مشددًا على سرعة إزالة تلك التجمعات والتعامل الفوري مع نقاط فرز المخلفات، مع تكثيف المتابعة لمنع تكرارها.

ووجّه المحافظ بغلق مقهى مخالف بمحيط محطة قطار الجيزة وآخر بشارع العروبة بنطاق حي الطالبية لتعديهما على الرصيف وإعاقة حركة المارة كما وجّه بتكثيف الحملات الرقابية لمنع الإشغالات بشارع صلاح سالم وتحقيق الانضباط بالشارع.

وخلال مروره بمحوري اللبيني وأسفل محور عمرو بن العاص وشارع ترسا ومدخل طريق الاخلاص بنطاق أحياء الهرم والطالبية

كلّف المحافظ رؤساء الأحياء بسرعة رفع نقاط فرز المخلفات والتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل لتقليل الفترات الزمنية بين ورديات النظافة بما يسهم في منع تراكم القمامة والحفاظ على المظهر الحضاري بالشوارع.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف المتابعة الميدانية للطرق والشوارع، ورفع التعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال التجارية والاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة محيط المدارس، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومنضبطة للطلاب.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الدوري مع مسؤولي شركة الكهرباء لمراجعة أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة بمختلف القطاعات والتأكد من تأمينها ومعالجة أي كابلات مكشوفة فور رصدها تفاديًا لوقوع حوادث الصعق الكهربائي خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وموسم الأمطار حفاظًا على سلامة المواطنين.