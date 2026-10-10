محافظ الجيزة يستقبل المستفيدات من رحلات العمرة المجانية المقدمة من صندوق «تحيا مصر»

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة المستفيدات من رحلات العمرة المجانية المقدمة من صندوق «تحيا مصر» من أبناء المحافظة عقب عودتهن من أداء مناسك العمرة وذلك في إطار المبادرات المجتمعية التي تستهدف إدخال البهجة والسرور على المواطنين وتعزيز أوجه الدعم المجتمعي.

وحرص المحافظ على تهنئة السيدات بسلامة العودة معربًا عن خالص تمنياته لهن بقبول الطاعات .

واطمأن المحافظ من السيدات على سير الرحلة والتسهيلات المقدمة لهن خلال السفر والإقامة وأداء مناسك العمرة، مستمعًا إلى آرائهن وانطباعاتهن حول مستوى الخدمات المقدمة.



وأكد الأنصاري تقديره للدور المجتمعي الذي يقوم به صندوق «تحيا مصر» من خلال تنفيذ المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

ومن جانبهن أعربت السيدات عن سعادتهن بأداء مناسك العمرة، ووجهن الشكر والتقدير لمحافظ الجيزة وصندوق «تحيا مصر» على إتاحة هذه الفرصة لهن مؤكدات امتنانهن لهذه المبادرة التي مكنتهن من زيارة بيت الله الحرام وأداء المناسك.