محافظ الجيزة يتفقد مستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر لمتابعة انتظام تقديم الخدمات الطبية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مستشفى مبارك المركزي بمركز منشأة القناطر للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومتابعة انتظام سير العمل داخل المستشفى.

واطمأن المحافظ خلال جولته على انتظام تشغيل العيادات الخارجية والالتزام بمواعيد العمل المقررة ومدى توافر الأطقم الطبية والتمريضية وانتظام تقديم الخدمات الصحية للمترددين على المستشفى، مؤكدًا أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات دون معوقات.

كما تابع المحافظ سير العمل داخل المستشفى ووجّه بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة والانضباط الإداري، وحسن معاملة المرضى والمترددين، والعمل على سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة.

وكلف الدكتور أحمد الأنصاري مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بحصر الاحتياجات اللازمة للمستشفى سواء من التجهيزات الطبية أو المستلزمات أو أوجه الدعم المطلوبة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبيتها بما يدعم كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمة الصحية المقدمة لأهالي مركز منشأة القناطر والمناطق المحيطة.