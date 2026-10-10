جهود مكثفة لرفع كفاءة الخدمات وتطوير الشوارع الحيوية ببولاق الدكرور في الجيزة

شهد حي بولاق الدكرور سلسلة من الجولات الميدانية والحملات الموسعة لرفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية، قادها المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وتنفيذاً لخطط الارتقاء بمستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية.

حيث تابع المهندس طه عبد الصادق ميدانياً أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في عدد من الشوارع الحيوية؛ حيث شملت الأعمال متابعة تنفيذ وفرد طبقة الأسفلت بشارع العمدة، إلى جانب استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع كفر طهرمس.

وفي خطوة تستهدف سيولة الحركة المرورية والقضاء على التكدسات، شهد شارع ناهيا متابعة ميدانية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، وشن حملات لرفع الباعة الجائلين بمزلقان ناهيا، وتوسعة الطريق البطيء، فضلاً عن إنشاء نقطة تمركز أسفل محور الفريق كمال عامر. كما تتواصل جهود التطوير ورفع الكفاءة بشارع المصرف، والتي تضمنت إلغاء نقطة المناولة القديمة وتشجير وتجريد مطلع الطريق الدائري بذات الشارع، وذلك باستخدام معدات ولوادر وسيارات الحي.

كما شن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة استهدفت شارع المصرف (الرشاح) وشارع سيد عيد سليمان، أسفرت عن ضبط ومواجهة مخالفات "الفريزة والنباشين"، كما تم تنفيذ حملة إشغالات موسعة بشارع المصرف تم خلالها رفع كافة التعديات على حرم الطريق، وإيداع المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وعلى صعيد قطاع النظافة وتحسين البيئة، تتواصل العمليات اليومية لرفع كفاءة الشوارع والقطاعات الحيوية بنطاق الحي؛ شملت المتابعة الميدانية أعمال النظافة الدورية بشارع فيصل، وشارع العشرين، وشارع ناهيا، وشارع المصرف، بمشاركة أطقم العمل والمعدات التابعة لحي بولاق الدكرور، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتطوير، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمظهر الحضاري اللائق بالمنطقة.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، أن العمل مستمر وميداني على مدار الساعة بمختلف القطاعات، تنفيذاً لتعليمات القيادة التنفيذية بالمحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بجودة الحياة اليومية في بولاق الدكرور.