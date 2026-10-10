قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يقود هجوم طرابزون سبور أمام سامسون في الدوري التركي
ظهور ثعبان داخل حمام مسجد بقرية عبد السلام عارف بالبحيرة
بنت الفيوم تحصد 9 ميداليات في بطولتي إفريقيا والعرب لرفع الأثقال بالجزائر
استنفار أمني في لندن.. 10 آلاف متظاهر من أجل فلسطين والشرطة تهدد باعتقال مرتدي الأقنعة
على أنغام "يا مصر بتعمليها إزاي".. رئيس وزاء ماليزيا يوثق زيارة الرئيس السيسي
وزيرة التنمية المحلية تتفقد منطقة كهف الجارة بالوادي الجديد لإعلانها محمية طبيعية
شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم
الجيش الروسي يسيطر على بلدتين في مقاطعة خاركوف
وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات بحدائق أكتوبر والشيخ زايد
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت.. قائمة الأسعار الكاملة في مصر
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
بيعاكس الطالبات.. ضبط سباك استعرض بدراجة نارية أمام مدرسة بكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهود مكثفة لرفع كفاءة الخدمات وتطوير الشوارع الحيوية ببولاق الدكرور في الجيزة

إخلاء مخزن فرز
إخلاء مخزن فرز
أحمد زهران

شهد حي بولاق الدكرور سلسلة من الجولات الميدانية والحملات الموسعة لرفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية، قادها المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وتنفيذاً لخطط الارتقاء بمستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية.

حيث تابع المهندس طه عبد الصادق ميدانياً أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية في عدد من الشوارع الحيوية؛ حيث شملت الأعمال متابعة تنفيذ وفرد طبقة الأسفلت بشارع العمدة، إلى جانب استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة بشارع كفر طهرمس.

وفي خطوة تستهدف سيولة الحركة المرورية والقضاء على التكدسات، شهد شارع ناهيا متابعة ميدانية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، وشن حملات لرفع الباعة الجائلين بمزلقان ناهيا، وتوسعة الطريق البطيء، فضلاً عن إنشاء نقطة تمركز أسفل محور الفريق كمال عامر. كما تتواصل جهود التطوير ورفع الكفاءة بشارع المصرف، والتي تضمنت إلغاء نقطة المناولة القديمة وتشجير وتجريد مطلع الطريق الدائري بذات الشارع، وذلك باستخدام معدات ولوادر وسيارات الحي.

كما شن حي بولاق الدكرور حملة مكبرة استهدفت شارع المصرف (الرشاح) وشارع سيد عيد سليمان، أسفرت عن ضبط ومواجهة مخالفات "الفريزة والنباشين"، كما تم تنفيذ حملة إشغالات موسعة بشارع المصرف تم خلالها رفع كافة التعديات على حرم الطريق، وإيداع المضبوطات بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وعلى صعيد قطاع النظافة وتحسين البيئة، تتواصل العمليات اليومية لرفع كفاءة الشوارع والقطاعات الحيوية بنطاق الحي؛ شملت المتابعة الميدانية أعمال النظافة الدورية بشارع فيصل، وشارع العشرين، وشارع ناهيا، وشارع المصرف، بمشاركة أطقم العمل والمعدات التابعة لحي بولاق الدكرور، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالتطوير، لضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمظهر الحضاري اللائق بالمنطقة.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور، أن العمل مستمر وميداني على مدار الساعة بمختلف القطاعات، تنفيذاً لتعليمات القيادة التنفيذية بالمحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بجودة الحياة اليومية في بولاق الدكرور.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور رفع مخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

الساعي

عمر الساعي كلمة السر.. مفاجأة محتملة من عموتة في قمة الأهلي والزمالك

الخلافات الزوجية -صورة تعبيرية

هل كلمة "عليّ الطلاق" تعد طلاقا؟.. تعرف على الحكم الشرعي ورأي الإفتاء

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

ترشيحاتنا

أمراض القلب

هل زيادة ضربات القلب أثناء الرياضة خطر؟ متى يكون تسارع النبض طبيعيًا ومتى يستدعي الفحص؟

مرضى السكري

3 محاور للسيطرة على مرض السكري.. الغذاء الصحي والحركة والعلاج الطبي

التدخين

خطر صامت يهدد الشرايين.. التدخين والكوليسترول طريق الإصابة بتصلب الأوعية الدموية

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد