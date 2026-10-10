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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يكلّف بإزالة التعديات على الطريق العام بالوراق وإزالة مقهى مخالف بأوسيم ويوجّه بمراجعة تراخيص البناء وإزالة مخازن فرز المخلفات

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بأحياء ومراكز إمبابة والوراق وأوسيم ومنشأة القناطر. 

حيث شملت جولة المحافظ شارع النيل بنطاق إمبابة والوراق، ومناطق طناش وسقيل وصيدا والكوم الأحمر وبرطس بمركز أوسيم والجلاتمة وطريق نكلا بمركز منشأة القناطر . 

رصد  المحافظ خلال جولته وجود تجمعات للقمامة بمناطق متفرقة وأعمال فرز للمخلفات من قبل النباشين موجها رؤساء الأحياء والمراكز المعنية وهيئة النظافة والتجميل بالدفع بفرق العمل لتحسين حالة النظافة مع تكثيف المتابعة الميدانية لمنع تكرار تلك المظاهر والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وكلف محافظ الجيزة بإزالة التعديات على الطريق العام بمنطقة جزيرة محمد بالوراق وإزالة مقهى مقام بنهر الطريق بمنطقة سقيل بأوسيم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما وجّه المحافظ بمراجعة تراخيص البناء لحالات تم رصدها بمنطقتي سقيل والكوم الأحمر بمركز أوسيم، والتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات القانونية، إلى جانب إزالة مخازن فرز المخلفات بالمناطق ذاتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية لرفع كفاءة النظافة والتصدي للإشغالات والتعديات، مع استمرار المتابعة لضمان تنفيذ التكليفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة مركز أوسيم رفع مخلفات

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