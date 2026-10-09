محافظة الجيزة تستجيب للشكاوى..رفع المخلفات ونقاط تجمع القمامة بشارع اللبيني

قامت أجهزة محافظة الجيزة بتنفيذ عدد من الحملات الميدانية وأعمال النظافة والصيانة، استجابةً لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بسرعة التعامل مع الشكاوى وإزالة أسبابها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الأعمال الدفع بفرق العمل للتعامل مع شكوى بشأن وجود نقطة تجمع للمخلفات وأعمال فرز القمامة بشارع اللبيني أمام مدرسة علوي، حيث تم رفع المخلفات والتراكمات وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

كما تم التعامل مع شكوى بشأن وجود مخلفات بجوار بلوك ٣٩ بمساكن كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور، حيث تم الدفع بفرق النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وإعادة المنطقة إلى الحالة اللائقة.

وفي إطار أعمال تحسين مستوى النظافة والإنارة، تم تنفيذ أعمال نظافة وتجريد ورفع كفاءة الإنارة أعلى محور عمرو بن العاص بنطاق حي الطالبية، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة الخدمات بالمنطقة.

كما تم تنفيذ حملة ميدانية لرفع المخلفات المختلطة والرتش من محيط موقف أتوبيس العشّاروة بحي الطالبية، مع رفع التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالموقع.