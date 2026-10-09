زراعة 4550 شجرة بأبو النمرس.. التوسع في المساحات الخضراء بالجيزة

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار جهود المحافظة بالتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء والارتقاء بالمظهر الحضاري والبيئي بمختلف الطرق والمحاور.

وأوضح المحافظ أنه تم زراعة ٤٥٥٠ شجرة بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس وذلك ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، لما تمثله من أهمية في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء، والارتقاء بالمظهر الحضاري والبيئي بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة استمرار أعمال التشجير والتجميل بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة مع ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الزراعة والرعاية والري، والحفاظ على الأشجار التي تم زراعتها، بما يضمن استدامة أعمال التطوير وتحقيق أفضل استفادة للمواطنين.

وقد تابع محافظ الجيزة خطة التشجير التي شملت عددًا من الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق المركز حيث تم زراعة ٢٤٠٠ شجرة بطريق ٦ أكتوبر بأبو النمرس بدءًا من كوبري أبو النمرس العلوي، وزراعة ١٢٠٠ شجرة بطريق المنصورية من الجهة الشرقية في الاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري، وزراعة ٦٠٠ شجرة بطريق الحبس الرابط بين طريق ٦ أكتوبر وطريق المريوطية بالإضافة إلى زراعة ٣٥٠ شجرة بطريق مصر أسيوط مع تنفيذ أحواض مخصصة لها ودهانها، بما يسهم في الحفاظ على الأشجار وتحسين المظهر الجمالي للطريق.