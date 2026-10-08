إلغاء نقاط تجمع القمامة وزراعتها فى عدد من أحياء الجيزة لتحسين المظهر الحضارى

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتنسيق مع أحياء بولاق الدكرور وجنوب الجيزة والهرم والعمرانية والطالبية والعجوزة وإمبابة والمنيرة الغربية والوراق، أعمالًا موسعة لإلغاء عدد من نقاط تجمع القمامة ومخلفات الرتش، واستغلال تلك المواقع في أعمال الزراعة والتجميل، إلى جانب فتح الطرق أمام حركة السيارات، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وشملت الأعمال رفع تراكمات ومخلفات القمامة من شارع المصرف بحي بولاق الدكرور، وفتح الطريق أمام حركة السيارات، إلى جانب إلغاء نقطة تجمع مخلفات الرتش بشارع الكيلاني بحي المنيرة الغربية، ورفع المخلفات وفتح الطريق أمام السيارات.

كما تم إلغاء نقطة تجمع مخلفات الرتش بمنطقة مدينة التحرير بحي إمبابة، ورفع المخلفات وتنظيف الموقع، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمنطقة.

وفي حي جنوب الجيزة، تم إلغاء نقطة تجمع للقمامة بمنطقة المنيب، ووضع قصاري زهور وزراعات بالموقع، كما شهد شارع 26 يوليو بحي العجوزة إلغاء نقطة تجمع قمامة وزراعة الموقع.

وشملت الأعمال أيضًا شارع خاتم المرسلين بحي العمرانية، حيث تم إلغاء نقطة تجمع للقمامة وزراعة الموقع، إلى جانب مثلث عمرو بن العاص بحي الطالبية، الذي شهد إلغاء نقطة تجمع للقمامة وزراعة المكان.

وفي حي الوراق، تم إلغاء نقطة تجمع للقمامة بميدان الصواب، وزراعة الموقع، بما يعزز من الشكل الجمالي للميدان.

وشهدت منطقة ترعة المريوطية بحي الهرم إلغاء نقطة تجمع للقمامة، وتنفيذ أعمال تركيب بلاط إنترلوك بالموقع، ضمن خطة تحسين الصورة البصرية ورفع كفاءة المناطق التي كانت تشهد تراكمات للمخلفات.

وأكد اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أن مبادرة إلغاء نقاط تجمع القمامة بالتنسيق مع الأحياء جرى تنفيذها في عدد من المواقع التي تلقت بشأنها أجهزة المحافظة شكاوى من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، وتعزيز قنوات التواصل مع الأهالي، بما يسهم في الحد من عودة تجمعات المخلفات وتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر البصري والجمالي بنطاق أحياء المحافظة.