قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان الأوروبي يضيف جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهـ ـابية
البرلمان الأوروبي يقر قرارًا لمواجهة نفوذ وتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية
إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة
لأول مرة في المغرب.. إسرائيل تظهر رسميا في معرض مراكش للطيران
مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من فيديو عصام صاصا المتداول
مصطفى كامل يحسم الجدل حول فيديو عصام صاصا: اتخاذ القرار المناسب حال ثبوت صحته
شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري ووداي دجلة بكأس عاصمة مصر
الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي
الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية
التضامن: 10% خصم بمعرض الصناعات الريفية والبيئية بمناسبة ذكرى أكتوبر
الزمالك يهزم ميكيلي الإثيوبي 53 - 10 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
بعد نشر صدى البلد.. محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إلغاء نقاط تجمع القمامة وزراعتها فى عدد من أحياء الجيزة لتحسين المظهر الحضارى

زراعة النباتات والأشجار
زراعة النباتات والأشجار
أحمد زهران

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتنسيق مع أحياء بولاق الدكرور وجنوب الجيزة والهرم والعمرانية والطالبية والعجوزة وإمبابة والمنيرة الغربية والوراق، أعمالًا موسعة لإلغاء عدد من نقاط تجمع القمامة ومخلفات الرتش، واستغلال تلك المواقع في أعمال الزراعة والتجميل، إلى جانب فتح الطرق أمام حركة السيارات، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وشملت الأعمال رفع تراكمات ومخلفات القمامة من شارع المصرف بحي بولاق الدكرور، وفتح الطريق أمام حركة السيارات، إلى جانب إلغاء نقطة تجمع مخلفات الرتش بشارع الكيلاني بحي المنيرة الغربية، ورفع المخلفات وفتح الطريق أمام السيارات.

كما تم إلغاء نقطة تجمع مخلفات الرتش بمنطقة مدينة التحرير بحي إمبابة، ورفع المخلفات وتنظيف الموقع، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمنطقة.

وفي حي جنوب الجيزة، تم إلغاء نقطة تجمع للقمامة بمنطقة المنيب، ووضع قصاري زهور وزراعات بالموقع، كما شهد شارع 26 يوليو بحي العجوزة إلغاء نقطة تجمع قمامة وزراعة الموقع.

وشملت الأعمال أيضًا شارع خاتم المرسلين بحي العمرانية، حيث تم إلغاء نقطة تجمع للقمامة وزراعة الموقع، إلى جانب مثلث عمرو بن العاص بحي الطالبية، الذي شهد إلغاء نقطة تجمع للقمامة وزراعة المكان.

وفي حي الوراق، تم إلغاء نقطة تجمع للقمامة بميدان الصواب، وزراعة الموقع، بما يعزز من الشكل الجمالي للميدان.

وشهدت منطقة ترعة المريوطية بحي الهرم إلغاء نقطة تجمع للقمامة، وتنفيذ أعمال تركيب بلاط إنترلوك بالموقع، ضمن خطة تحسين الصورة البصرية ورفع كفاءة المناطق التي كانت تشهد تراكمات للمخلفات.

وأكد اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أن مبادرة إلغاء نقاط تجمع القمامة بالتنسيق مع الأحياء جرى تنفيذها في عدد من المواقع التي تلقت بشأنها أجهزة المحافظة شكاوى من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، وتعزيز قنوات التواصل مع الأهالي، بما يسهم في الحد من عودة تجمعات المخلفات وتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر البصري والجمالي بنطاق أحياء المحافظة.

محافظة الجيزة زراعة النباتات رفع مخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

محمود الخطيب

عضو الأهلي السابق: محمود طاهر أنجح من الخطيب على المستوى الإداري

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ترشيحاتنا

موعد الحج 2027.. وقفة عرفات وعيد الأضحى ومواعيد المناسك

موعد الحج 2027.. وقفة عرفات وعيد الأضحى ومواعيد المناسك

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

وظائف المدرسة التكنولوجية للنقل 2026.. الشروط والتقديم

وظائف المدرسة التكنولوجية للنقل 2026 .. الشروط والتقديم

بالصور

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد