قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوفد لـ وزير المالية الإسرائيلي: سيناء لم ولن تكون مجالًا لأحلام التوسع
35 أردبًا للفدان و20% زيادة في الإنتاجية.. تفاصيل تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في زراعة الذرة الشامية بالمنيا
أكسيوس: الجيش الأمريكي تلقى تعليمات بالاستعداد لاستئناف الحرب على إيران
الرئيس السيسي: هناك قواسم مشتركة تجمع الحضاراتين المصرية والكورية
بعد غنائها أمام الرئيس.. أيمن بهجت قمر يحتفي بوصول "فيها حاجة حلوة" إلى كوريا
حساسات وذكاء اصطناعي.. الزراعة تختبر حلولًا ذكية لتوفير مياه الري
الاحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث| الأسبوع الأسود يشل فرنسا.. والحكومة تفرج عن احتياطي الديزل
قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن
محافظ جنوب سيناء يتابع حركة العابرين بمنفذ طابا ويؤكد تيسير الإجراءات
لبنان: الجيش ينفذ واجباته جنوب الليطاني وإسرائيل تمتنع عن التزاماتها
نائب رئيس شباب "الوفد": تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تعكس جهلاً بالتاريخ وعمى عن قدرات مصر
لا مكافآت ولا صور أو قمصان.. اتحاد بنين يعبر عن غضبه بعد مباراة الأرجنتين في وداع ميسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن

قطع المياه
قطع المياه
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال تطوير محور الإخلاص تعتزم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بأقطار تتراوح بين ١٥٠ مم و٤٠٠ مم والموازية لترعة الإخلاص بدءًا من شارع عثمان محرم وحتى المريوطية الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن عدد من المناطق المتأثرة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن أعمال قطع المياه ستبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ وحتى صباح يوم السبت الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال أقل فترة زمنية ممكنة، وذلك لإجراء أعمال اللحامات الخاصة بالشوارع الجانبية، وهي شوارع جمال الدين، والفيومية، ومحمود القط، بأقطار ١٥٠ مم و١٠٠ مم، على خط قائم قطر ٣٠٠ مم بشارع ترعة الإخلاص.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بأعمال قطع المياه تشمل شارع العروبة وشارع الإخلاص، بدءًا من شارع عثمان محرم وحتى محور عمرو بن العاص.

وتهيب محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة، وذلك في حالة الاحتياج إليها.

كما تناشد الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مع التأكيد على عودة الخدمة فور الانتهاء من الأعمال.

محافظة الجيزة مياه الشرب بالجيزة قطع المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الزمالك

بشفق على لاعبي الأبيض.. إكرامي يعلق على خسارة الزمالك بثلاثية قبل القمة

النوم على صوت القرآن

هل النوم على صوت القرآن عبادة أم حرام شرعا؟.. الإفتاء تحسم الجدل

محمد عبدالوهاب

محمد عبد الوهاب: أعشق تراب الأهلي.. والبعض كان يراقبني عندما كنت أزور النادي

الذهب

دون الـ 49 ألفا.. هبوط جديد في سعر الجنيه الذهب بمصر

معتمد جمال

الجفالي مفاجأة الزمالك.. معتمد جمال يدرس تغيير طريقة اللعب أمام الأهلي

ترشيحاتنا

هجوم على مطار الملك خالد بالسعودية

(عناية رئيس شيفت) مصابان مصريان إثر هجوم على مطار الملك خالد بالسعودية.. وحالتهما جيدة

أطفال غزة

رتيبة النتشة: جيل كامل من أطفال غزة حُرم من التعليم على مدار 3 سنوات

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: أعرب عن شكري وتقديري لحفاوة الاستقبال في كوريا

بالصور

ابنة نسرين أمين تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة | شاهد

ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين
ابنة نسرين أمين

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة والأناقة

بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة
بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة تجمع بين الجرأة و الاناقة

بفستان جريء..أحدث ظهور لـ ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها
أحدث ظهور ل ماهيتاب ابنة ماجد المصري وزوجها

من الأجمل؟ عارضة أزياء بنفس فستان غادة عبد الرازق تثير الجدل على السوشيال ميديا

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد