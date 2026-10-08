قطع المياه عن بعض الشوارع في الجيزة .. المواعيد والأماكن

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال تطوير محور الإخلاص تعتزم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لخطوط مياه الشرب بأقطار تتراوح بين ١٥٠ مم و٤٠٠ مم والموازية لترعة الإخلاص بدءًا من شارع عثمان محرم وحتى المريوطية الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن عدد من المناطق المتأثرة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن أعمال قطع المياه ستبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٦ وحتى صباح يوم السبت الموافق ١٠ أكتوبر ٢٠٢٦، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال أقل فترة زمنية ممكنة، وذلك لإجراء أعمال اللحامات الخاصة بالشوارع الجانبية، وهي شوارع جمال الدين، والفيومية، ومحمود القط، بأقطار ١٥٠ مم و١٠٠ مم، على خط قائم قطر ٣٠٠ مم بشارع ترعة الإخلاص.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بأعمال قطع المياه تشمل شارع العروبة وشارع الإخلاص، بدءًا من شارع عثمان محرم وحتى محور عمرو بن العاص.

وتهيب محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة، وذلك في حالة الاحتياج إليها.

كما تناشد الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مع التأكيد على عودة الخدمة فور الانتهاء من الأعمال.