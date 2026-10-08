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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي استعدادًا لموسم الشتاء

الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بمحطة مياه إمبابة، وذلك لمتابعة جاهزية المعدات والاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء، والتأكد من استعدادها للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار.

وكان في استقباله المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

واطلع المحافظ خلال جولته على جاهزية المعدات والسيارات وفرق العمل المشاركة في أعمال مواجهة الأمطار، والتي بلغت 58 معدة ومركبة تنوعت بين شفاطات وفناطيس مياه وسيارة معمل وأوناش ومعدات مدمجة «شفاط ونافوري» وبدالات مياه إلى جانب معدات مجابهة السيول، حيث تفقد كفاءتها الفنية ومدى جاهزيتها للعمل.

كما تابع المحافظ موقف توافر المعدات ومهمات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أهمية سرعة الدفع بالمعدات إلى النقاط والمحاور الساخنة التي قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار وفقًا لموقف الطقس واحتياجات كل منطقة.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري بضرورة تكثيف أعمال تطهير بالوعات وشبكات صرف مياه الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كميات مياه الأمطار مع إجراء مراجعة دورية لها، خاصة بالمحاور والطرق الرئيسية والأنفاق والمناطق المنخفضة.

كما وجه المحافظ بضرورة التأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهيرها وإزالة أي معوقات أو مخلفات قد تؤثر على كفاءتها، مع مراجعة موقفها والتأكد من قدرتها على تصريف مياه الأمطار والسيول، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة استباقية.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة والتنسيق المستمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، والحفاظ على انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

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