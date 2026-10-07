محافظ الجيزة يفتتح القسم الداخلي للأطفال بمستشفى الحوامدية العام

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة القسم الداخلي للأطفال بمستشفى الحوامدية العام عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وخلال الافتتاح أكد محافظ الجيزة أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة مشيرًا إلى أن تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها يهدف إلى تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة تليق بالمواطن المصري، والعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية، وتوفير بيئة علاجية مناسبة للمرضى والأطقم الطبية، بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمة.

وأوضح المحافظ أن القسم الداخلي للأطفال الذي تم افتتاحه يضم ١٦ سريرًا لتصبح السعة الإجمالية للقسم ٥٢ سريرًا، وهي السعة الأكبر لأقسام رعاية الأطفال على مستوى مستشفيات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي، مثمنًا الدور الفعّال الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة بأعمال التطوير وتجهيز المستشفيات بالأجهزة الطبية والمستلزمات اللازمة.

وحرص المحافظ خلال جولته على الالتقاء بعدد من المرضى للاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

حضر الافتتاح كل من الدكتور أسامة الشلقاني مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة ووائل شعبان مدير الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعصام هلال عضو مجلس الشيوخ والدكتور فرج البلاي مدير مستشفى الحوامدية العام.