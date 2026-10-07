رفع تراكمات القمامة وإزالة 9 منشآت مخالفة بأوسيم في الجيزة

شن مركز ومدينة أوسيم حملة مكبرة لمواجهة ظاهرة النباشين ورفع كافة الإشغالات وتراكمات المخلفات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بضرورة فرض الانضباط التام بالشارع والمتابعة الميدانية المستمرة.

وقاد الحملة المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، بتأمين شرطي مكثف من شرطة المرافق بقيادة العقيد محمد منجود، والمقدم إسلام أمجد، والمقدم إسلام الهادي، والأمين شريف صابر.

وشملت الحملة التمشيط والمتابعة الميدانية لعدد من محاور وشوارع المدينة الرئيسية، وعلى رأسها شارع الأربعين، وشارع المسابك، وحرم الطريق الدائري، وطريق الحفرية.

وأسفرت جهود الحملة عن إزالة عدد (2) جمالون خرساني ومعدني يستخدمان في أعمال فرز القمامة بشارع الأربعين بشتيل، بالإضافة إلى إزالة عدد (7) عشش عشوائية كانت تستغل في أعمال الفرز والتجميع بشارعي الأربعين والمسابك بحرم الدائري بمنطقة بشتيل.

وأكدت محافظة الجيزة استمرار شن مثل هذه الحملات اليومية للحد من مظاهر التلوث البيئي والحد من انتشار النباشين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لاستعادة المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.