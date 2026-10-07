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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يفتتح أقساما ووحدات طبية جديدة ومطورة بمستشفى البدرشين المركزي

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، عددًا من الأقسام والوحدات الطبية الجديدة والمطورة بمستشفى البدرشين المركزي والتي شملت وحدة رعاية الأطفال وأعمال تجديد وتطوير قسم النساء بالإضافة إلى قسم السكتة الدماغية الجديد وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه الافتتاحات بمستشفى البدرشين المركزي تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية وتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مركز البدرشين والمناطق المحيطة.

وثمّن المحافظ الدور الحيوي الذي تقوم به مديرية الشؤون الصحية في تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، إلى جانب الدعم المستمر من مؤسسات المجتمع المدني والذي يسهم في توفير التجهيزات الطبية الحديثة ودعم الأقسام الطبية التخصصية خاصة أقسام رعاية الأطفال والنساء.

وخلال الافتتاح استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شهدها قسم النساء، إلى جانب أعمال الإنشاء الجديدة لوحدة رعاية الأطفال، والتي تضم ١٧ سريرًا و٣ حضانات مجهزة وفقًا لأحدث المعايير الطبية بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة للأطفال بالإضافة إلى شرح حول أعمال الإنشاء الجديدة لقسم السكتة الدماغية.

وخلال الافتتاحات التقى المحافظ عددًا من المرضى المترددين على المستشفى وذويهم واستمع إلى طلباتهم وملاحظاتهم موجهًا إدارة المستشفى بسرعة التجاوب معها والعمل على تلبية احتياجاتهم.

حضر الافتتاح الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والنواب نادر الخبيري، ومحمد رشاد، ومحمد البديوي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة مستشفى البدرشين المركزي صحة الجيزة

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