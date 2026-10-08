محافظ الجيزة يتفقد حديقة المبدعين بالعجوزة ويوجه برفع كفاءتها والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حديقة المبدعين بميدان فوزي رماح بحي العجوزة للوقوف على حالتها واحتياجاتها، ومتابعة مستوى الخدمات وأعمال الرعاية المقدمة بها.

واطلع المحافظ على حالة الحديقة وأعمال النظافة والصيانة موجهًا بالاهتمام بمختلف مكوناتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة بإعداد تصور متكامل لتطوير ورفع كفاءة الحديقة يتضمن احتياجاتها من أعمال الصيانة والتجميل والرعاية مع الحفاظ على الأشجار القائمة بها.

كما وجه بتكثيف أعمال الرعاية الزراعية وفقًا للاحتياجات الفنية والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل، مع إجراء المتابعة الدورية لمختلف عناصر الحديقة والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو احتياجات تظهر بها.

وأكد المحافظ أهمية الاستمرار في تطوير الحدائق والمناطق الخضراء بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري، مع الالتزام بالضوابط الفنية في التعامل مع الأشجار القائمة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومحمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.