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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بمنشأة القناطر لمتابعة انتظام العمل وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمنشأة القناطر لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات.

واطلع المحافظ خلال جولته على آليات استقبال طلبات المواطنين وفحصها ومتابعة معدلات إنجازها كما تابع إجراءات التعامل مع الشكاوى والطلبات المقدمة موجهًا بضرورة سرعة بحثها والعمل على إزالة أسبابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي والتعرف على طلباتهم وشكاواهم وموقف الإجراءات المتخذة بشأنها .

كما استدعى المسؤولين المعنيين بالمركز للاطلاع على تفاصيل عدد من الطلبات موجّهًا بسرعة بحثها والبت فيها والعمل على حلها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ضرورة رفع كفاءة الأداء بالمركز التكنولوجي ومتابعة انتظام سير العمل والتأكد من سرعة فحص طلبات المواطنين وإنجازها، والتعامل الجاد مع الشكاوى المقدمة والعمل على إزالة أسبابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة المركز التكنولوجي بمنشأة القناطر

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