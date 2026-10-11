قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمركز للمعدات وأماكن آمنة للمواطنين.. البحر الأحمر تستعد لمواجهة السيول
بتكلفة 22 مليون جنيه ..وزيرة التنمية المحلية تفتتح مجزر الخارجة المطور
شقق الإيجار المنتهي بالتمليك.. اعرف مصير سعر الوحدة بعد التخصيص
محاضرة أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي
الأهلي يكسب ولا الزمالك؟.. ماذا قال خبراء الكرة عن القمة 133 في الدوري؟
الرئيس الإندونيسي: ندعم حق الفلسطينيين في الاستقلال.. ونتعاون مع مصر لدعم غزة
وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR» تعزيز التعاون الصحي
الأرصاد تحذر من أمطار قد تصل إلى حد السيول في هذه المناطق
رئيسة المفوضية الأوروبية: هجمات الميليشيات اليمنية تزعزع استقرار مراكز حيوية عالمية للنقل والطاقة
الدباغ يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي
مصرع شخصين في انهيار منزل 3 طوابق بالمحلة وجاري البحث عن ضحايا ..صور
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في قمة الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمناقشة آليات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي العياط والبدرشين

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي العياط والبدرشين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير المخططات العمرانية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية المستقبلية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري  أن تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي العياط والبدرشين يأتي في ضوء مرور عدة سنوات على إعداد المخططات الحالية للمدينتين، لافتًا إلى أن التحديث يستهدف مواكبة المتغيرات العمرانية والزيادة السكانية والتوسع العمراني، ووضع رؤية متكاملة للتنمية المستقبلية، بما يسهم في تنظيم استخدامات الأراضي وتحديد الاحتياجات المستقبلية من الخدمات والمرافق وشبكات الطرق، وتحقيق الاستفادة المثلى من مقومات التنمية، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم فرص الاستثمار والتنمية.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن المحافظة حريصة على تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازم مع جميع الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة إنجاز أعمال التحديث وإعداد مخطط واقعي وقابل للتنفيذ، يراعي احتياجات المواطنين وأولويات التنمية ويحافظ على حقوقهم.

ووجّه المحافظ رئيسي مركزي ومدينتي العياط والبدرشين بالتنسيق والتعاون الكامل مع المكاتب الاستشارية القائمة على أعمال تحديث المخطط الاستراتيجي، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة، مع حصر الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من الخدمات والمشروعات، بما يضمن إعداد مخطط متكامل يواكب معدلات النمو السكاني والتوسع العمراني، ويدعم جهود التنمية بالمدينتين خلال السنوات المقبلة.

كما وجّه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة مراحل المشروع، ومراجعة الأعمال المنفذة أولًا بأول بدءًا من مراحل الإعداد وحتى الانتهاء من المشروع لضمان تحقيق المستهدفات وفقًا للمخطط الزمني المحدد.

وتناول الاجتماع استعراض الأهداف الرئيسية للمشروع وخطة العمل، إلى جانب تقييم الوضع الراهن لمدينتي العياط والبدرشين، ودراسة استخدامات الأراضي والأنشطة المختلفة وتحقيق التكامل بينها بالتنسيق مع شركاء التنمية، فضلًا عن تحديد أولويات المشروعات وشبكات الطرق ومحاور الحركة، ومراجعة التصورات والمقترحات الخاصة بالتنمية العمرانية، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات والمرافق ويعزز فرص التنمية المستقبلية بالمدينتين.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن، ومحمد نور، السكرتير العام، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، والمهندس أحمد صلاح، رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة مي ماجد، مدير متابعة المشروعات، وممثلو المكاتب الاستشارية المكلفة بأعمال التحديث، وعدد من ممثلي جهات المرافق والمديريات الخدمية وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز المعنية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مدينة العياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

ترشيحاتنا

احتفالية دار الأوبرا

الأوبرا تستعرض فنونها فى عيدها الـ 38 بين سحر الشرق وكلاسيكيات الغرب

صبا مبارك

مجدي الهواري يكشف الإعلان الأول وموعد عرض مسلسل «جريمة في الزمالك»

وديع الصافي

فى ذكراه.. وديع الصافي تحدى المرض والفقر وترك الدراسة من أجل الفن

بالصور

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد