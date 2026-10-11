محافظ الجيزة يعقد اجتماعًا لمناقشة آليات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي العياط والبدرشين

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي العياط والبدرشين، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير المخططات العمرانية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية المستقبلية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي العياط والبدرشين يأتي في ضوء مرور عدة سنوات على إعداد المخططات الحالية للمدينتين، لافتًا إلى أن التحديث يستهدف مواكبة المتغيرات العمرانية والزيادة السكانية والتوسع العمراني، ووضع رؤية متكاملة للتنمية المستقبلية، بما يسهم في تنظيم استخدامات الأراضي وتحديد الاحتياجات المستقبلية من الخدمات والمرافق وشبكات الطرق، وتحقيق الاستفادة المثلى من مقومات التنمية، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم فرص الاستثمار والتنمية.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن المحافظة حريصة على تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازم مع جميع الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة إنجاز أعمال التحديث وإعداد مخطط واقعي وقابل للتنفيذ، يراعي احتياجات المواطنين وأولويات التنمية ويحافظ على حقوقهم.

ووجّه المحافظ رئيسي مركزي ومدينتي العياط والبدرشين بالتنسيق والتعاون الكامل مع المكاتب الاستشارية القائمة على أعمال تحديث المخطط الاستراتيجي، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة، مع حصر الاحتياجات الفعلية والمستقبلية من الخدمات والمشروعات، بما يضمن إعداد مخطط متكامل يواكب معدلات النمو السكاني والتوسع العمراني، ويدعم جهود التنمية بالمدينتين خلال السنوات المقبلة.

كما وجّه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة مراحل المشروع، ومراجعة الأعمال المنفذة أولًا بأول بدءًا من مراحل الإعداد وحتى الانتهاء من المشروع لضمان تحقيق المستهدفات وفقًا للمخطط الزمني المحدد.

وتناول الاجتماع استعراض الأهداف الرئيسية للمشروع وخطة العمل، إلى جانب تقييم الوضع الراهن لمدينتي العياط والبدرشين، ودراسة استخدامات الأراضي والأنشطة المختلفة وتحقيق التكامل بينها بالتنسيق مع شركاء التنمية، فضلًا عن تحديد أولويات المشروعات وشبكات الطرق ومحاور الحركة، ومراجعة التصورات والمقترحات الخاصة بالتنمية العمرانية، بما يدعم تحسين مستوى الخدمات والمرافق ويعزز فرص التنمية المستقبلية بالمدينتين.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ للمراكز والمدن، ومحمد نور، السكرتير العام، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، والمهندس أحمد صلاح، رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة مي ماجد، مدير متابعة المشروعات، وممثلو المكاتب الاستشارية المكلفة بأعمال التحديث، وعدد من ممثلي جهات المرافق والمديريات الخدمية وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء المراكز المعنية.