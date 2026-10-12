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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بطول 800 متر.. بدء أعمال تطوير شارع العمدة بحي بولاق الدكرور في الجيزة

رصف طريق
رصف طريق
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة معدلات تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تنفذها مديرية الطرق بالمحافظة في إطار جهود تحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واطّلع المحافظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة ورصف شارع العمدة، بدءًا من شارع فيصل حتى طريق كفر طهرمس بطول ٨٠٠ متر ومتوسط عرض ١١ مترًا والذي يُعد أحد الشوارع الحيوية بحي بولاق الدكرور لما يمثله من أهمية في حركة تنقل المواطنين والمركبات.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية الطرق وحي بولاق الدكرور بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ المشروع مع المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل التنفيذ، لضمان جودة الأعمال وتحقيق الاستفادة المرجوة منها للمواطنين.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة رصف وتطوير طريق

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