ضبط شخصين استخدما اسم شركات رش حشرات لطلب 120 ألف جنيه من فيلا بكمبوند في 6 أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لاتهامهما باستخدام أسماء شركات وهمية متخصصة في رش الحشرات، بعدما طلبا 120 ألف جنيه مقابل تنفيذ أعمال رش داخل إحدى الفيلات بكمبوند نيو جيزة بمدينة 6 أكتوبر، قبل تخفيض المبلغ إلى 20 ألف جنيه.

تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بشأن استخدام شخصين أسماء شركات وهمية لممارسة نشاط رش الحشرات، ومطالبتهما مالك إحدى الفيلات داخل كمبوند نيو جيزة بمبلغ مالي كبير مقابل تنفيذ أعمال الرش، قبل أن يخفضا المبلغ المطلوب من 120 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، حيث كشفت التحريات الأولية عن استخدامهما أسماء شركات وهمية لإيهام المواطنين بأنهما يعملان لدى شركات متخصصة في رش الحشرات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.