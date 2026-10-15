التحقيق مع صانع محتوى بتهمة نشر فيديوهات تحرض على البلطجة بالإسكندرية

تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في واقعة ضبط صانع محتوى بالإسكندرية، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن التحريض على البلطجة والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، بالمخالفة للقيم المجتمعية.

تفاصيل القبض على المتهم

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشر المتهم مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وتبين أن له معلومات جنائية، كما عُثر بحوزته على هاتفي محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشر مقاطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.