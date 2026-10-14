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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

يُحرّض على أعمال البلطجة.. القبض على صانع محتوى بالإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل تتضمن التحريض على البلطجة والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية .


 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ،وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

صانع محتوى البلطجة التواصل الإجتماعى

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