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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

فيديوهات خادشة.. تفاصيل حبس صانعة محتوى بالقاهرة

المتهمة
المتهمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، حبس صانعة محتوى  4 أيام على ذمة التحقيقات، لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل القضية 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية"حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



 

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس صانعة محتوى ملابس خادشة للحياء

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