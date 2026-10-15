محاكمة 39 متهما في قضية خلية مدينة نصر.. السبت

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت المقبل الموافق 17 أكتوبر 2026، محاكمة 39 متهما، في القضية رقم 19857 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة بـ«خلية مدينة نصر».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 26 ابريل 2020، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني وحتى الأخير لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب، فيما وجه للمتهم التاسع والعشرون تهمة حيازة طائرة محركة لا سلكيا بغير تصريح من الجهة المختصة.