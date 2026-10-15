خطفوها بموتوسيكل.. النيابة تحقق في سرقة حقيبة أموال من مالك شركة سياحة بالهرم

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة سرقة حقيبة تحتوي على 30 ألف ريال سعودي من مالك شركة للسياحة، بعدما خطفها متهمان يستقلان دراجة بخارية أثناء سيره بأحد شوارع منطقة الهرم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما واستعادة المبلغ المسروق خلال أقل من 24 ساعة.

تفاصيل سرقة حقيبة الأموال بالهرم

وكشفت التحريات أن المجني عليه تعرض لواقعة سرقة أثناء سيره مترجلًا بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الهرم، إذ فوجئ بشخصين مجهولين يستقلان دراجة بخارية يخطفان حقيبته التي تحتوي على المبلغ المالي، ثم لاذا بالفرار.

وعقب تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، لتحديد هوية المتهمين وتتبع خط سيرهما، حتى تمكنت من تحديدهما وضبطهما خلال أقل من 24 ساعة.

وتبين أن المتهمين عاطلان، يبلغان من العمر 25 و20 عامًا، ولهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المبلغ المالي المستولى عليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.