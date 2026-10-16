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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الري: تنفيذ فوري لقرارات إزالة التعديات على ترعة الوادي الشرقي بالشرقية

وزير الري
وزير الري
أ ش أ

 وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم بالتنفيذ الفورى لأي قرارات إزالة صادرة لتعديات مخالفة على ترعة الوادي الشرقي بمحافظة الشرقية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين؛ لضمان وصول المياه للمزارعين بشكل آمن ذلك خلال تفقده مراكز الطوارئ والمعدات بمدينة الزقازيق؛ للاطمئنان على جاهزيتها؛ استعدادا لموسم الشتاء، وذلك برفقة المهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ والمهندس محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

وذكرت محافظة الشرقية  في بيان اليوم  أن وزير الموارد المائية والري بدأ جولته بتفقد مركز الطوارئ والمعدات، التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالزقازيق؛ للوقوف على الحالة الفنية للمعدات ومدى جاهزيتها، موجهاً بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية والتأكد من كفاءة المعدات، علاوة على تدعيم الورشة المركزية بالفنيين؛بما يضمن سرعة التعامل مع أي طوارئ خلال موسم الشتاء، ثم توجه إلى زيارة مصب ترعة أبو الأخضر، حيث إلتقى بعدد من المزارعين وأجري حوارا معهم حول نتائج الموسم الصيفي الماضي واستمع الي طلباتهم ، مطالبا بسرعة التعامل معها وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم.

من جانبها؛ أكدت لبنى عبد العزيز، استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري، ودعم الجهود المبذولة لتطوير منظومة الري والصرف والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها؛ لضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية؛ بما يسهم في دعم خطط التنمية الزراعية وتحقيق الاستقرار للمزارعين.

وأشادت نائبة المحافظ، بجهود وزارة الموارد المائية والري في تطوير منظومة الري والصرف، ورفع كفاءة الترع والمصارف ومراكز الطوارئ، لضمان كفاءة المنظومة واستعدادها لمواجهة التحديات؛ بما يدعم القطاع الزراعي ويسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي.

وزير الموارد المائية الدكتور هانى سويلم قرارات إزالة

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