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عيار 24 يقترب من 7150 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 24 يقترب من 7150 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

 

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7148 جنيهًا للشراء و7108 جنيهات للبيع، بحسب آخر تحديث للأسعار داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم السبت

جاءت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة في السوق المصرية كالتالي:

  • الذهب عيار 24: 7148 جنيهًا للشراء و7108 جنيهات للبيع.
  • الذهب عيار 22: 6552 جنيهًا للشراء و6516 جنيهًا للبيع.
  • الذهب عيار 21: 6255 جنيهًا للشراء و6220 جنيهًا للبيع.
  • الذهب عيار 18: 5361 جنيهًا للشراء و5331 جنيهًا للبيع.
  • الذهب عيار 14: 4170 جنيهًا للشراء و4146 جنيهًا للبيع.

 

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 50.04 ألف جنيه للشراء و49.76 ألف جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 6155 جنيهًا.

ارتفاع أسبوعي رغم التراجع الأخير

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 110 جنيهات في المتوسط على أساس أسبوعي، رغم تراجعها بمقدار 5 جنيهات في ختام تعاملات أمس الجمعة، قبل أن تستقر مع بداية تعاملات اليوم.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وفقًا للبيانات الواردة في تحديث الأسعار، سجلت أوقية الذهب 4163 دولارًا للشراء و6162 دولارًا للبيع.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل بالضرورة المصنعية، وقد تختلف القيمة النهائية للجرام بحسب التاجر ومكان البيع.

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