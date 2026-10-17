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الصناعة: مصر تقود تحالفًا أفريقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الصناعة: مصر تقود تحالفًا أفريقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مستقبل التعدين في أفريقيا يحمل فرصًا واعدة لإقامة صناعات جديدة، وتوفير وظائف تتطلب مهارات عالية، وتحقيق مزيد من الازدهار للأجيال القادمة، مشددًا على أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب بناء شراكات قوية بين الدول الأفريقية، وهو ما تسعى مصر إلى تعزيزه خلال المرحلة الحالية.

مصر تشارك في افتتاح أسبوع التعدين الأفريقي 2026

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، بالإنابة عن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال افتتاح فعاليات «أسبوع التعدين الأفريقي 2026»، بالعاصمة الجنوب أفريقية كيب تاون، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركات من أكثر من 30 دولة أفريقية وأجنبية.

وأكد وزير الصناعة أن مشاركة مصر في هذا الحدث تأتي امتدادًا لرؤية الدولة المصرية الهادفة إلى تعزيز التكامل مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، لا سيما قطاع التعدين، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي والصناعي وتبادل الخبرات بين دول القارة.

وأشار إلى أن مصر نظمت الشهر الماضي منتدى مصر للتعدين، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمسؤولين الأفارقة، أعقبه استضافة مصر لمنتدى العلمين أفريقيا، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز التعاون الأفريقي وتوسيع آفاق الشراكات المشتركة.

وزير الصناعة: نسعى لبناء تحالف أفريقي قوي في قطاع التعدين

وقال هاشم إن مشاركة مصر في أسبوع التعدين الأفريقي تعكس طموحها للمساهمة في بناء تحالف أفريقي قوي في هذا القطاع، من خلال الربط بين الموارد الطبيعية للدول الأفريقية وخبراتها وقدراتها الصناعية، بهدف خلق فرص اقتصادية واستثمارية تتجاوز الحدود الوطنية.

وشدد على ضرورة أن تتجاوز المرحلة المقبلة مجرد استخراج الموارد المعدنية، موضحًا أن التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا والاستثمار في الكوادر البشرية تمثل ركائز أساسية لتمكين أفريقيا من الاحتفاظ بقيمة أكبر من ثرواتها المعدنية، وتعزيز مشاركتها في الصناعات التي تسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.

التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية

وأوضح وزير الصناعة ، أن مستقبل التعدين في أفريقيا ينبغي ألا يُقاس بحجم الموارد المستخرجة فحسب، بل أيضًا بما يسهم فيه القطاع من إقامة صناعات جديدة، وتعزيز المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب الأفريقي.

وأضاف أن هذا التوجه يمثل جوهر التحالف الذي تسعى القارة إلى بنائه، من خلال جمع الحكومات وقطاع الصناعة والمستثمرين حول رؤية مشتركة، تدعمها شراكات عملية قادرة على تحويل الطموحات الأفريقية إلى تقدم ملموس ومستدام.

وأشار هاشم ، إلى أن مصر تمتلك خبرات صناعية وكفاءات بشرية وشراكات استراتيجية يمكن أن تسهم في دعم هذا الجهد الجماعي، مؤكدًا أن التخطيط والتعاون المشترك يتيحان فرصًا لبناء قارة أفريقية أكثر تكاملًا وتنافسية وازدهارًا.

مساعد وزير الصناعة يستعرض رؤية مصر لتعزيز التكامل بين التعدين والصناعة

وفي سياق متصل، شارك المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، في ندوة بعنوان «خلق قيمة مضافة تناسب قارة أفريقيا»، لاستعراض رؤية مصر بشأن مستقبل أكثر تكاملًا لقطاعي التعدين والصناعة في القارة الأفريقية.

وشهدت الندوة مشاركة الدكتورة مونيكا موسينيرو، وزيرة الصناعة والتعدين الأوغندية، والسيد داكيتا داوودا، نائب وزير الصناعة في غينيا كوناكري، حيث تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق قيمة مضافة أكبر من الموارد المعدنية ودعم التكامل الصناعي بالقارة.

وفي ختام كلمته، وجه وزير الصناعة الشكر إلى منظمي الحدث والقادة المشاركين في دفع جهود التعاون الأفريقي، مؤكدًا أن أسبوع التعدين الأفريقي انطلق بطموح مشترك يستهدف بناء مستقبل للقارة يستند إلى قدراتها وشراكاتها وتطلعات شعوبها.

الصناعة أفريقيا الصناعة المصرية

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