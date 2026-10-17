القوات الروسية تحرر 4 بلدات في إطار العملية العسكرية الخاصة

أعلنت القوات الروسية تحرير 4 بلدات في إطار العملية العسكرية الخاصة، التي تخوضها مع أوكرانيا، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.



جاء في بيان الوزارة، ان قوات مجموعة "الغرب" الروسية حررت بلدتي بالاماريفكا وكافيفكا في خاركوف.

كما حررت قوات مجموعة "دنيبر" بلدة مالوكاتيرينوفكا في زابوروجيه.

وقالت إنه بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محاور القتال كافة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، نحو 1040 عسكريًا.

واستهدفت القوات الروسية بضربة واسعة النطاق مصانع تعدين ومحطة كهرباء فرعية تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في فيكريفوي روج وزابووجيا وجيتومير.



شملت الأهداف، مصنع للمعادن في كريفوي روج والذي يعد أكبر منشأة في قطاع الصناعات المعدنية بأوكرانيا، يزود المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالمعدات.

وتم ضرب محطة كهرباء فرعية في مقاطعة جيتومير تستخدم لتشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.

كذلك جرى استهداف مؤسسة "زاباروج ترانسفورماتور" في زابووجيا التي تقوم بإنتاج محولات الطاقة وتعمل لصالح وزارة الدفاع الأوكرانية.



كما تم استهداف سفينة شحن في البحر كانت تنقل إمدادات ذات استخدامات عسكرية إلى ميناء أوديسا.