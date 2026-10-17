كمين فوكس نيوز يُسقط متحدثة ترامب بعد 5 أيام.. من دبّر الإطاحة بكاتي زكريا؟

حطمت فترة تولي كاتي زكريا منصب المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض رقمًا قياسيًا، فبينما لم يستمر أنتوني سكاراموتشي في المنصب سوى 11 يومًا خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تصمد زكريا سوى خمسة أيام.

كواليس إقالة كاتي زكريا

فقد اختارها ترامب بنفسه، الأسبوع الماضي، رغم أنها كانت شخصية غير معروفة على نطاق واسع، لكن أول إحاطة صحفية لها يوم الاثنين تحولت إلى كارثة مدوية، ولم تستغرق الإحاطة سوى 14 دقيقة، قبل أن تتصاعد الأزمة بصورة متسارعة، مع إثارة تساؤلات بشأن مؤهلاتها القانونية، بل وحتى السنوات التي أمضتها في الصين.

ويوم الجمعة، استُدعيت زاكاريا، البالغة من العمر 41 عامًا، والمستشارة السابقة للاتصالات في شركة ترامب الإعلامية، للقاء الرئيس، الذي تعامل مع الموقف بقدر غير معتاد من اللطف.

وقال ترامب لزكريا: ليس عليك القيام بهذا الأمر إذا كنت لا تريدين ذلك. وبصراحة، لو كنت مكانك، لأعدت التفكير في الأمر.

وبحسب مقربين منها، أدركت زاكاريا أن الأمر قد حُسم، إذ وصلت إلى البيت الأبيض وهي مستعدة لما وصفته المصادر بأنه كمين.

وبعد ذلك الاجتماع بوقت قصير، أعلن ستيفن تشيونج، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، القرار رسميًا، قائلًا إن زكريا ستنتقل إلى منصب جديد سيُعلن عنه في وقت لاحق.

ولفتت الأوساط السياسية إلى أن تشيونج كان قد أكد قبل أيام قليلة، وبصوت مرتفع، أن الجميع في البيت الأبيض أُعجبوا بشدة بكاتي خلال أيامها القليلة في المنصب، واصفًا التقارير التي تحدثت عن خلاف ذلك بأنها هراء.

لكن رغم أن الرئيس هو من اتخذ قرار الإطاحة بها، وإن كان قد فعل ذلك بقدر كبير من المجاملة، تكشف صحيفة ديلي ميل، في تقرير حصري، أن سوزي وايلز، مديرة مكتب ترامب، هي التي دبرت عملية الإطاحة بها.

وكانت وايلز، التي تُلقب بالسيدة الجليدية لترامب، قد جرى تجاوزها بالكامل عندما اتخذ الرئيس قرار تعيين زكريا، وفقًا لما أوردته تقارير.

ومع تفاقم الفضيحة خلال الأسبوع الجاري، وظهور سلسلة من العناوين الصحفية التي ركزت خصوصًا على ما إذا كانت زاكاريا قد قدمت معلومات مضللة بشأن حصولها على صفة المحامية، لجأت المتحدثة الصحفية إلى شبكة فوكس نيوز، المعروفة عمومًا بمواقفها المحافظة، في محاولة واضحة لوقف الهجوم الإعلامي.

وكان ترامب قد وصف زاكاريا بأنها محامية، رغم إخفاقها في اجتياز امتحان نقابة المحامين.

لكن مساء الخميس، فوجئت زاكاريا باستجواب حاد خلال مقابلة مباشرة مع مقدم البرامج شون هانيتي، الذي واجهها مرارًا بأسئلة صعبة.

وأخبر هانيتي زاكاريا أن إحاطتها الصحفية الأولى، التي بدت خلالها مرتبكة وغير واثقة وهي تقرأ النص المكتوب أمامها، تعرضت لانتقادات واسعة.

كما ضغط عليها بشأن مؤهلاتها القانونية، بينما واجهت صعوبة في الدفاع عن نفسها، قائلة إنها كانت تعلم أنها ستعيش في الصين، ولذلك لم تكن نتيجة امتحان نقابة المحامين ذات أهمية تذكر.

وبعد تخرجها في كلية الحقوق وإخفاقها في اجتياز الامتحان، عاشت زاكاريا في بكين بين عامي 2011 و2013 برفقة زوجها، الذي انتقل للعمل هناك في شركة استثمار خاص.

وقال مقربون من زاكاريا إنها شعرت بجرح بالغ جراء المقابلة مع هانيتي، الذي كانت تعتبره حليفًا لها.

لكنها، رغم ذلك، ظهرت صباح الجمعة في مقابلة أخرى كانت مقررة مع برنامج فوكس آند فريندز.

ولم تكن تلك المقابلة ودية تمامًا أيضًا.

وقال المذيع المشارك لورانس جونز في بداية المقابلة مباشرة: هل تتمنين لو أنك أبلغتِ الرئيس بعدم اجتيازك امتحان نقابة المحامين؟

وبحسب مصادر، جاءت المقابلتان بمثابة ضربتين متتاليتين، وكانت سوزي وايلز، بحسب روايتهم، صاحبة اليد في كلتيهما.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: سوزي أصدرت أمرًا إلى فوكس نيوز بالقضاء عليها، لكن زاكاريا كانت اختيارًا سيئًا بوضوح. وكان من الممكن توقع ما حدث تمامًا.

وأضاف مسؤول رفيع آخر في الإدارة الأمريكية لصحيفة ديلي ميل: شخص ما في البيت الأبيض نصب لها فخًا في تلك المقابلة. ولم يكن بوسع أحد اتخاذ مثل هذا القرار سوى سوزي أو الرئيس نفسه. فلا أحد غيرهما يستطيع إجراء مثل هذا الاتصال بهانيتي.

وتابع: عندما يتعامل شون مع الأمر بهذه الطريقة، فإنه يبعث برسالة مفادها أنها إذا لم تستطع التعامل مع بعض الأسئلة الصعبة من فوكس نيوز، فلن تتمكن من التعامل مع شبكة سي إن إن.

وقال مصدر ثالث مقرب من الرئيس: كان أمامها أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، أي ثلاثة أيام كاملة، لتفكر في كيفية الإجابة عن سؤال يتعلق بشهادتها في القانون، لكنها لم تستطع.

وأضاف: لم تكن قادرة على الاستمرار في منصب المتحدثة الصحفية إذا كانت تحتاج إلى ثلاثة أيام لتفسير سيرتها الذاتية، لقد منحها هانيتي كل فرصة لتغيير مسار الإجابة والانتقال إلى نقطة أخرى، لكنها لم تستطع، وهذه مسؤوليتها، وليست مسؤولية الرئيس. إنه يشعر بالحزن بسبب ما حدث، فهو يحبها بالفعل، وكان يريد أن يمنحها خروجًا يحفظ كرامتها.