يونيسف تكشف جرائم المحتلين: 60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما

كشف متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ، أن نحو 60 ألف طفل في قطاع غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما جراء الحرب الإسرائيلية.

قال المتحدث باسم المنظمة، ريكاردو بيريس، خلال إحاطة صحفية في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف، إن أكثر من 340 طفلًا قُتلوا وأصيب مئات آخرون منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، في مؤشر على استمرار الأخطار التي تهدد الأطفال رغم سريان الاتفاق.

وذكر بيريس، أن الهجمات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين أسفرت عن استشهاد أطفال ذكور وطفلتين، وإصابة ما لا يقل عن 33 طفلًا بجروح خطيرة، فيما توفي طفلان آخران متأثرين بإصابات سابقة.

وأشار إلى أن نحو 800 ألف طفل في قطاع غزة ما زالوا نازحين، ويعيش معظمهم في خيام أو مبانٍ متضررة جراء القصف، وسط ظروف تفتقر إلى مقومات الأمان والاستقرار، مع اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من مخاطر إضافية على الأسر النازحة.