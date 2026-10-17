من الفكرة إلى الإنتاج.. كيف يفتح مهرجان الجونة آفاقًا جديدة أمام المواهب السينمائية العربية؟

يفتح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته التاسعة آفاقًا جديدة أمام المواهب العربية الشابة، من خلال خمسة برامج متخصصة تستهدف دعم صناع الأفلام، وتطوير المشروعات السينمائية، وتوفير فرص التمويل والتواصل مع الخبراء والمنتجين، بما يسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى أعمال قابلة للإنتاج.

ويعزز المهرجان، دوره في اكتشاف المواهب الناشئة وتنمية قدراتها الفنية والمهنية، عبر إتاحة فرص للحصول على الدعم المالي والفني، وتبادل الخبرات مع المتخصصين في صناعة السينما على المستويين العربي والدولي.

وأكد كريم خضر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاحدى الشركات العالمية العاملة بمصر أهمية مواصلة دعم المواهب العربية وصناع الأفلام من خلال رعاية إحدى الجوائز المخصصة لدعم الصناعة السينمائية ضمن فعاليات مهرجان الجونة، والمشاركة في الحوارات التي تسهم في تبادل الخبرات والرؤى بين العاملين في القطاع.

وتشهد الدورة التاسعة خمسة برامج رئيسية، تشمل دعم إنتاج الأفلام، وملتقى صناع الأفلام، والسوق السينمائية، وبرنامج المواهب الناشئة، إلى جانب برنامج المسلسلات الذي يُقدم للمرة الأولى ضمن فعاليات المهرجان.

وتسهم هذه البرامج في إتاحة مسارات متنوعة أمام المبدعين الشباب لتطوير أفكارهم ومشروعاتهم، والتعرف على متطلبات الإنتاج السينمائي، وبناء علاقات مهنية مع المنتجين والخبراء والمؤسسات العاملة في الصناعة.

كما يمنح المهرجان المواهب العربية فرصة للتواصل مع متخصصين من أسواق سينمائية مختلفة، بما يساعد على تبادل التجارب الفنية والإنتاجية، وتوسيع نطاق التعاون المهني، وفتح آفاق أمام المشروعات الجديدة.

ويمثل إدراج المسلسلات للمرة الأولى خطوة نحو توسيع نطاق الأنشطة المهنية للمهرجان، وإتاحة مساحة إضافية للمواهب المهتمة بالإنتاج الدرامي إلى جانب صناعة الأفلام.

وتبرز أهمية هذه المبادرات في تعزيز العلاقة بين المواهب الناشئة وصناعة السينما، وتوفير بيئة تساعد على تطوير المشروعات الإبداعية، وتحويل فرص التواصل والدعم إلى خطوات عملية تسهم في تنمية صناعة السينما العربية.

