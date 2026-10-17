شهيد وإصابات بنيران الاحتلال.. قصف ونسف منازل في غزة

استشهد فلسطيني وأصيبت طفلة، اليوم السبت، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مع استمرار عمليات نسف المنازل وتدميرها في مناطق متفرقة من القطاع.

وارتقى ماجد الصباغ، إثر استهدافه بقصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية في محيط مدرسة دار الأرقم بحي التفاح، شمال شرق مدينة غزة.

وأصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار شرقي مدينة حمد، شمالي خان يونس، كما شهدت المناطق الشرقية من المدينة إطلاق نار كثيفًا، تزامن مع قصف مدفعي استهدف مناطق جنوبها، وإطلاق قنابل إنارة في المنطقة.

وامتد إطلاق النار إلى خيام تؤوي نازحين في منطقة مقابر النمساوي غربي خان يونس، ما يفاقم المخاطر المحدقة بالمدنيين الذين اضطروا إلى الاحتماء بمساكن مؤقتة تفتقر إلى مقومات الأمان.

وفي مدينة غزة وشمال القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة شمالي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف شرقي المدينة، ضمن عمليات التدمير المتواصلة في المناطق المستهدفة.

وأصيب مواطن برصاص الاحتلال شرقي مخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية شمال شرقي المخيم وتجدد إطلاق النار في المنطقة ذاتها.

ودمّرت قوات الاحتلال منزلًا في محيط مسجد الزعفران شرقي مخيم المغازي، في استمرار لعمليات استهداف المباني السكنية وتدمير ما تبقى منها في مناطق متفرقة من القطاع.