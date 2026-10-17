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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي لـ نائبة سكرتير الأمم المتحدة: يجب وقف الانتهاكات في غزة والضفة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمينة محمد، نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات الدورة الـ٥٢ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالشراكة الوثيقة التي تجمع مصر والأمم المتحدة، مؤكداً دعم مصر الثابت للمنظومة الدولية متعددة الأطراف، والتزامها الثابت بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي. 

كما ثمّن مواقف السكرتير العام أنطونيو جوتيريش ونائبته في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والتصدي لانتهاكات القانون الدولي، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصةً في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما استعرض الوزير عبد العاطي، الجهود المصرية الرامية إلى احتواء الأزمات الإقليمية وخفض التصعيد، مشدداً على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات، وتكثيف التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة. 

من جانبها، أعربت أمينة محمد عن تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود الأمم المتحدة إقليمياً ودولياً، مثمنة مساهماتها في تسوية النزاعات وتعزيز الاستقرار، فضلاً عن دورها في عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني، ومؤكدة حرص المنظمة الأممية على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بغداد

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