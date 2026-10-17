وزير خارجية باكستان يعرب عن تعازيه في ضحايا فيضانات تركيا

أعرب وزير خارجية باكستان إسحاق دار، عن خالص تعازيه في ضحايا الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت تركيا عقب هطول أمطار هي الأشد غزارة منذ أكثر من 80 عاما.

وقال إسحاق دار - في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم /الجمعة/ - "أشعر بحزن عميق إزاء سقوط ضحايا في الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت تركيا، وأتقدم بخالص التعازي للعائلات المكلومة، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكد إسحاق دار أن باكستان تتضامن مع الشعب التركي وقيادته في هذه الأوقات العصيبة، وتؤكد استعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة.

يشار إلى أن الفيضانات التي اجتاحت مدينة اسطنبول التركية تسببت في مصرع ثلاثة أشخاص وفقدان خمسة أخرين وأحدثت حالة من الفوضى العارمة بالمدينة.



