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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وحشية وإرهاب المستوطنين.. مصورة واشنطن بوست تروي كيف ساعدها الفلسطينيون للنجاة بحياتها؟

وحشية وإرهاب المستوطنين.. مصورة واشنطن بوست تروي كيف ساعدها الفلسطينيون للنجاة بحياتها؟
وحشية وإرهاب المستوطنين.. مصورة واشنطن بوست تروي كيف ساعدها الفلسطينيون للنجاة بحياتها؟
محمد على

روت المصورة الصحفية في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، هايدي ليفين، تفاصيل الاعتداء العنيف الذي تعرضت له أثناء توثيق هجوم مستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية أبو فلاح شرق رام الله.

كيف بدأ الاعتداء؟

استشاط المستوطنين غضبًا لما رأوا كاميرات الصحفيين ترصد أفعالهم المشينة، فبادروا بالاعتداء على مصدر التهديد لهم.

وقالت المصورة الأمريكية، أن المعتدين  اتجهوا نحوها بسرعة وطرحوها أرضًا وقاموا بضربها وواصلوا ضربها وركلها لأكثر من عشر دقائق، رغم ارتدائها سترة تحمل علامة الصحافة بوضوح.

واعتدى عليها بالضرب والركل والإهانة نحو 50 مستوطنًا بشكل جماعي أو أكثر، فيما ركلها المستوطنون وهم ملثمون.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ليفين قولها إنها سقطت أرضًا تحت وطأة الاعتداء، وإن المستوطنين واصلوا ركلها بينما كانت تحاول التمسك بكاميراتها وحقيبتها، مشيرة إلى أن الخوذة والسترة الواقية اللتين كانت ترتديهما ربما أسهمتا في حمايتها من إصابات أشد خطورة.

الفلسطينيون أنقذوها

وبمجرد ما فرغوا منها تركوها ربما لتموتـ، لكن أقدم الفلسطينيون على التدخل وحملها بعيدًا وطلبوا الإسعاف.

 وأصيبت المصورة بكسور وإصابات استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أثار الاعتداء إدانات ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عنه.

قوات الاحتلال لم تمنع المستوطنين
 

وجاء الاعتداء على ليفين في سياق هجوم أوسع شنه نحو 80 مستوطنًا ملثمًا على قاطفي الزيتون في أبو فلاح، حيث أقدموا على إحراق أشجار زيتون ورشق الفلسطينيين بالحجارة، واستخدم بعضهم المقاليع في مهاجمة المواطنين.

وبحسب إفادات ميدانية نقلتها وكالة «رويترز»، استمر الهجوم حتى بعد وصول مركبات عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه فلسطينيين كانوا يحاولون تفادي المركبات، وسط سماع إطلاق نار في المكان.

وشاهد مصور تابع لـ«رويترز» أحد المستوطنين المسلحين وهو يطلق النار خلال الاعتداء، في حين قالت ليفين إن زملاءها الفلسطينيين تدخلوا لمساعدتها، قبل أن تصل الطواقم الطبية وتنقلها لتلقي العلاج.

وأعاد المشهد تسليط الضوء على الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون خلال موسم قطف الزيتون، الذي يشكل مصدر رزق رئيسيًا لآلاف العائلات، في ظل تزايد الهجمات على المزارعين وأراضيهم وأشجارهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واشنطن بوست تطالب بالتحقيق
وأدانت صحيفة «واشنطن بوست» الاعتداء على مصورتها، مؤكدة أنها كانت ترتدي علامات واضحة تدل على عملها الصحفي، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل في الحادثة ومتابعة الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنها.

مات موراي رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة

وقال مات موراي، رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، إن ليفين تعرضت للاعتداء أثناء أدائها عملها الصحفي في الضفة الغربية، معربًا عن غضب الصحيفة من الهجوم، ومطالبًا بتحقيق جاد ومحاسبة المسؤولين.

كما أدانت جمعية الصحافة الأجنبية الاعتداء، معتبرة أنه يأتي ضمن سلسلة طويلة من الهجمات العنيفة التي ينفذها مستوطنون ضد الصحفيين والمدنيين في الضفة الغربية المحتلة، وانتقدت تجاهل السلطات الإسرائيلية المتكرر للمطالبات باتخاذ إجراءات رادعة.

مصورة واشنطن بوست الاعتداء الوحشي للمستوطنين بالضفة هايدي ليفين وحشية وإرهاب المستوطنين

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