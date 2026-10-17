أستراليا تسجل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H5N1

أكدت أستراليا، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H5N1 في جزيرة ماكواري شبه القطبية.

إصابات بانفلونزا الطيور

وقالت كبيرة المسؤولين البيطريين في أستراليا، بيث كوكستون، إن الفحوص الرسمية أكدت وجود السلالة شديدة الأمراض من الفيروس في عينات جُمعت من فقمة فيل ونورس عشب البحر في جزيرة ماكواري، ما يمثل أول رصد لفيروس من فئة H5 في الجزيرة.

وفي يونيو الماضي، أصبحت أستراليا آخر قارة تعلن تسجيل حالات إنفلونزا الطيور، رغم اكتشاف الفيروس في أواخر عام 2025 في جزيرة هيرد، وهي منطقة أخرى تابعة لأراضيها شبه القطبية، حيث تسبب الفيروس في نفوق أكثر من 13 ألفًا من صغار الفقمات، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وعلى غرار جزيرة هيرد، تُعد جزيرة ماكواري، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والواقعة في المحيط الجنوبي بين ولاية تسمانيا الأسترالية والقارة القطبية الجنوبية، منطقة رئيسية لتكاثر فقمة الفيل الجنوبية.